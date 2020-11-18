Александр Цыбульский: Области нужно новое жилье, коммерческое в том числе

В прямом эфире информагентства 29.RU губернатор Архангельской области Александр Цыбульский высказал свое мнение о инвестиционном проекте комплексного освоения территории квартала 100 в Северодвинске, который реализует Группа «Аквилон».
- Во-первых парк там предполагается застройкой. Во-вторых, в соответствии с Генеральным планом, я тут смотрел, там еще с советских времен предполагалась жилищная застройка. В-третьих, не все люди против. Всегда есть кто-то против, кто-то за. А есть, наверное, те, кто планирует купить там квартиры, и они вовсе не против этой застройки. Другое дело, что нам обязательно обеспечить, чтобы застройщик сделал там серьезные рекреационные зоны, чтобы все горожане могли ими пользоваться. И в этом смысле делал это более открыто.
И я прошу подходить с пониманием – у нас в области катастрофически низкие темпы строительства и нам их надо наращивать. И проблемы с ветхим жильем никуда не денутся, если мы не будем строить жилье. В том числе и коммерческое. Ведь не все имеют право получить квартиру бесплатно. Есть молодые семьи, другие категории, которые хотят взять ипотеку. Или приобрести жилье иным образом. Поэтому мы должны строить жилье, и все равно консенсус надо находить, - сказал Александр Цыбульский.
Напомним, что в Северодвинске в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м нового современного жилья, за счет Группы «Аквилон» будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны – парка на у озера Театральное с берегоукреплением. Общий объем инвестиций в проект запланирован в объеме 2.23 млрд. рублей. При этом инвестор вкладывает в социальные объекты – парк и детсад более 250 млн. рублей.
Проектирование парка ведется с учетом мнения северодвинцев, которые направили несколько сотен предложений по его наполнению. Эти пожелания горожан легли в основу техзадания концепции парка на разработку которой Группа «Аквилон» объявила открытый конкурс. В настоящее время поступившие заявки рассматриваются жюри. А затем будут вынесены на обсуждение. Застройщик заявил о готовности начать работы по строительству парка уже в этом году.
В 2020 году по данным Единого реестра застройщиков РФ Группа «Аквилон» сдала в эксплуатацию 4 жилых комплекса площадью 43 тыс. кв. м (1-е место в Поморье - 12,5% от сданного в регионе жилья). Также Группа «Аквилон» занимает 1-е место в рейтинге потребительского качества жилых комплексов среди застройщиков Архангельской области (62,54 балла) и имеет высокий общероссийский показатель (4,5 балла) по соблюдению сроков ввода объектов в эксплуатацию.
Сейчас компания возводит в Архангельске и Северодвинске 14 жилых комплексов общей площадью 250 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске для перспективного строительства составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 270 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.