Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Цыбульский: Области нужно новое жилье, коммерческое в том числе

В прямом эфире информагентства 29.RU губернатор Архангельской области Александр Цыбульский высказал свое мнение о инвестиционном проекте комплексного освоения территории квартала 100 в Северодвинске, который реализует Группа «Аквилон».

 

- Во-первых парк там предполагается застройкой. Во-вторых, в соответствии с Генеральным планом, я тут смотрел, там еще с советских времен предполагалась жилищная застройка.  В-третьих, не все люди против. Всегда есть кто-то против, кто-то за. А есть, наверное, те, кто планирует купить там квартиры, и они вовсе не против этой застройки. Другое дело, что нам обязательно обеспечить, чтобы застройщик сделал там серьезные рекреационные зоны, чтобы все горожане могли ими пользоваться. И в этом смысле делал это более открыто.

И я прошу подходить с пониманием – у нас в области катастрофически низкие темпы строительства и нам их надо наращивать. И проблемы с ветхим жильем никуда не денутся, если мы не будем строить жилье. В том числе и коммерческое. Ведь не все имеют право получить квартиру бесплатно. Есть молодые семьи, другие категории, которые хотят взять ипотеку. Или приобрести жилье иным образом. Поэтому мы должны строить жилье, и все равно консенсус надо находить, - сказал Александр Цыбульский.

Напомним, что в Северодвинске в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м нового современного жилья, за счет Группы «Аквилон» будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны – парка на у озера Театральное с берегоукреплением. Общий объем инвестиций в проект запланирован в объеме 2.23 млрд. рублей. При этом инвестор вкладывает в социальные объекты – парк и детсад более 250 млн. рублей.

Проектирование парка ведется с учетом мнения северодвинцев, которые направили несколько сотен предложений по его наполнению. Эти пожелания горожан легли в основу техзадания концепции парка на разработку которой Группа «Аквилон» объявила открытый конкурс. В настоящее время поступившие заявки рассматриваются жюри. А затем будут вынесены на обсуждение. Застройщик заявил о готовности начать работы по строительству парка уже в этом году.

В 2020 году по данным Единого реестра застройщиков РФ Группа «Аквилон» сдала в эксплуатацию 4 жилых комплекса площадью 43 тыс. кв. м (1-е место в Поморье - 12,5% от сданного в регионе жилья). Также Группа «Аквилон» занимает 1-е место в рейтинге потребительского качества жилых комплексов среди застройщиков Архангельской области (62,54 балла) и имеет высокий общероссийский показатель (4,5 балла) по соблюдению сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Сейчас компания возводит в Архангельске и Северодвинске 14 жилых комплексов общей площадью 250 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске для перспективного строительства составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 270 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.

06 март 08:07 | : Горячая тема / Экономика

Главные новости


Тот, который всё это нАчал. К 90-летию Михаила Горбачева
Виктор Павленко - снова в строю

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (64)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20