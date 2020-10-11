«МинАПК хочет угробить поморское фермерство». Мнение профессионала

Владимир Будейкин, хозяин уникального гостевого подворья, где сельхозпроизводство удачно сочетается с туристическим продуктом и несет важную образовательную нагрузку (дети узнают, откуда молоко берется и как сыр делается), делится своими тревогами от нововведений в экономику региона:
- Крах малых фермерский хозяйств на селе или развитие современной молочной отрасли?
Сегодня принял участие в круглом столе, на площадке общественной палаты АО по грядущей обязательной маркировке молока... С 2021 года обязательной маркировке подвергается всё бутилированное молоко, а продажа с фляг, как мы знаем незаконна...
Озвучиваемые экспертами Палаты примерные суммы на обеспечение маркировки варьируется от 1 до 20 млн. рублей на каждого сельхозпроизводителя.
Причём, это касается абсолютно !!! всех!!!, кто торгует молоком в розницу... В одном ряду требования распространяются и на "АО Молоко", и на хозяйство с нескольким десятком коз, типа нашего "Фермерская Слобода".
Если для крупного предприятия вопрос установки такой маркировочной линии решается, за счёт оборотных средств (или быстрого кредитования), то для микрохозяйств нашего уровня, это сложное дорогостоящее мероприятие невыполнимо.
Напомню, что большинство малых фермерский хозяйств вынужденно балансировать на грани рентабельности.
Введение таких мер, навряд ли поможет улучшить качество молока в микрохозяйствах, оно там натурального происхождения, стадо контролируется ветеринарным учреждением. А вот выполнить такие требования ФЗ смогут единицы...
Поэтому, как и ведётся последние годы политика в сельском хозяйстве, продукции малых фермерских хозяйств скорее всего в ближайшие годы не место в магазинах страны.
Представитель МинАПК, с удивлением констатировал отсутствие на данный момент заинтересованности хозяйств в подготовке столь сложного, дорого стоящего мероприятия.
Правда, не секрет, при этом нет никакого механизма, где взять средства на приобретение этого оборудования, зато по концу года можно получить субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением таких линий.
Покажите мне малых фермеров, кто с трудом только освоил работу с системой "Меркурий" у которых лежат финзапасы в несколько миллионов рублей!
По моему, это край...
(на фото: вверху - козочки Будейкина, внизу – скучные дяди и тети)