Лекарственный геноцид в Архангельске - льготникам не выписывают жизненно важных препаратов

На днях на телеканале «Россия 24» в рамках региональных новостей освещалась проблема невыдачи в поликлинике Архангельска рецепта на бесплатные жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) одной бабушке.
Как выяснилось, в Архангельске и области таких бабушек много, да и дедушек тоже. Сейчас от них поступают жалобы везде и всюду. Говорят, не выписывают рецепты с октября – ноября. А, если и выписывают по телефонному звонку от неходячих инвалидов, то прикрепленные к ним аптеки не сообщают о наличие необходимых препаратов.
Льготники сетуют, что за последние годы первый раз такое, чтобы рецепты не выписывали так долго, бывала просрочка в 1 месяц, но не в 2-3-4!
В поликлиниках города отказывают в выписке льготных рецептов, сославшись на то, что «лекарств нет на складе». А кто у нас занимается закупкой льготных лекарств? Министерство здравоохранения области!
Причем отказывают в выписке льготных рецептов на лекарства, которые закупаются именно из средств регионального бюджета.
Последствия для пожилых пациентов от прекращения лечения таких социально значимых заболеваний как диабет, астма и гипертония как известно самые печальные!
Вот такое обеспечение граждан ЖНВЛП получается! Через ЖНВЛП.
Между тем, бабушки делятся оставшимися лекарствами друг с другом, а также делят одну таблетку на части пытаясь растянуть её прием на несколько дней – как хлеб в блокадном Ленинграде.
Всё происходящее сейчас со льготным лекарственным обеспечением в Архангельске можно описать лишь одним коротким словом – ГЕНОЦИД!
Областной Минздрав – к ответу!