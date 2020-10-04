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Лекарственный геноцид в Архангельске - льготникам не выписывают жизненно важных препаратов

    На днях на телеканале «Россия 24» в рамках региональных новостей освещалась проблема невыдачи в поликлинике Архангельска рецепта на бесплатные жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) одной бабушке. 

    Как выяснилось, в Архангельске и области таких бабушек много, да и дедушек тоже. Сейчас от них поступают жалобы везде и всюду. Говорят, не выписывают рецепты с октября – ноября. А, если и выписывают по телефонному звонку от неходячих инвалидов, то прикрепленные к ним аптеки не сообщают о наличие необходимых препаратов.

Льготники сетуют, что за последние годы первый раз такое, чтобы рецепты не выписывали так долго, бывала просрочка в 1 месяц, но не в 2-3-4! 

    В поликлиниках города отказывают в выписке льготных рецептов, сославшись на то, что «лекарств нет на складе». А кто у нас занимается закупкой льготных лекарств? Министерство здравоохранения области! 

    Причем отказывают в выписке льготных рецептов на лекарства, которые закупаются именно из средств регионального бюджета.

    Последствия для пожилых пациентов от прекращения лечения таких социально значимых заболеваний как диабет, астма и гипертония как известно самые печальные!

   Вот такое обеспечение граждан ЖНВЛП получается! Через ЖНВЛП. 

Между тем, бабушки делятся оставшимися лекарствами друг с другом, а также делят одну таблетку на части пытаясь растянуть её прием на несколько дней – как хлеб в блокадном Ленинграде.

    Всё происходящее сейчас со льготным лекарственным обеспечением в Архангельске можно описать лишь одним коротким словом – ГЕНОЦИД!

   Областной Минздрав – к ответу!  

11 декабрь 08:07 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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