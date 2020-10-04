Концессия – как источник развития города. Архангельск передает очистные сооружения частному инвестору

Депутаты Архангельской городской думы одобрили передачу в концессию центральных очистных сооружений. Результат голосования: 20 депутатов ЗА, 2 - против, 2 – воздержались.
Отметим, что ранее фракции ЛДПР и КПРФ заявляли о консолидированном голосовании против концессии, однако в ходе дискуссии и ответов руководства «Росводоканала» и «РВК-Архангельск» они изменили свое мнение. Что говорит о гражданской позиции и здравом смысле депутатов. Это достойно уважения.
Инвестор – федеральная группа компаний «Росводоканал» готов вложить в наши очистные весьма серьезные средства, на которые будет произведена полная реконструкция и модернизация.
При этом, что важно, ни один из 113 сотрудников очистных не потеряет работу – все они сохранят свои рабочие места. А с учетом того, что уровень заработной платы в «РВК-Архангельск» несколько выше, чем на предприятии, люди будут в очевидном плюсе.
Кто-то из депутатов вспомнил в ходе дискуссии о том, что главный инженер «Водоканала» на момент принятия на баланс очистных от СЦБК хватался за голову - он был в шоке от того, до какого жуткого состояния были доведены сооружения прежним владельцев, в последние годы не вкладывавшим в них средства. И вспомнили очистные Воронежа, куда делегация архангельских депутатов ездила буквально на прошлой неделе. «Росводоканал» пришел туда 8 лет назад – и за эти годы полностью модернизировал не только систему водоснабжения и водоотведения, но и привел в порядок всю систему водоочистки. Местные депутаты, со слов депутата Сергея Чанчикова, признавались нашим, что жалеют только о том, что инвестор не пришел в их город раньше.
Строитель Дмитрий Акишев, возглавляющий в Думе профильный комитет, критически оценивал техническое состояние воронежских очистных. Дмитрий Анатольевич смотрел на вопрос шире – его интересовали материалы, технологии, сроки эксплуатации, - и не нашел там изъянов. Напротив, он находится в полном восторге – и от увиденного на предприятии, и в целом от состояния города. И он, и его коллеги подметили очень важный момент: в Воронеже поняли неэффективность МУПов и отказались тащить их на балансе бюджета города. Все, что раньше делали МУПы, теперь гораздо эффективнее обслуживает малый и средний бизнес. Это к вопросу об утопических мечтах ряда депутатов, считающих, что МУП «Водоканал» с его миллиардными долгами можно вытащить из долговой ямы и заставить работать.
«Коллеги, мы только что, обсуждая бюджет, пытались с вами найти 13 млн для освещения города…и не нашли. А сейчас вы так спокойно рассуждаете о том, что «а давайте мы изыщем миллиарды на строительство новых очистных»… В этом нет логики. У нас нет таких денег. И компетенций таких, которые есть у «Росводоканала», - тоже нет», - заметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Подписание концессионного соглашения значит, что инвестор возьмет на себя все вопросы по реконструкции и модернизации очистных сооружений, обеспечив город надежной системой очистки стоков. При этом город остается полноправным партнером, владельцем очистных сооружений, имеющим рычаги влияния на концессионера.
Поясним: концессия, по сути, означает долгосрочную аренду с четко прописанной по годам инвестиционной программой. Подобная концессия уже два года как работает в Архангельске, где инвестор вкладывает в водоснабжение и водоотведение города. Только в 2019-м инвестор вложил в городские сети по условиям концессионного соглашения порядка 700 млн рублей, в 2020-м – почти 883 млн.
Результаты работы не заметить невозможно – число аварий на сетях значительно уменьшилось, текущие - устраняются в максимально короткие сроки, целые районы города избавились от подпоров канализации, на улицах теперь никого не удивишь солидной техникой. И это было отмечено всеми без исключения выступавшими на сессии депутатами. Даже Олегом Черненко, который, помнится, очень настороженно относился к передачу в концессию МУП «Водоканал» в 2018 году. Сегодня он публично заявил о том, что поддерживает передачу в концессию очистных сооружений: «очистные должны находиться в ведении того же предприятия, которое занимается подачей воды и водоотведением».
«За эти два года фекальные запахи из подвалов архангельских домов и подвальные комары практически исчезли, - констатирует итоги работы концессионера «РВК-Архангельск» депутат Иван Воронцов. – Я не вижу никаких рисков передачи в концессию очистных сооружений. Мы убедились, что «Росводоканал» - надежный партнер и арендатор нашего муниципального имущества». Иван Воронцов призвал коллег не превращаться в туту «бабу Ягу», которая будет отпугивать инвесторов от Архангельска своим недоверием и желанием видеть плохое вместо хорошего и искать черное там, где его нет.
«Когда мы утверждали первое концессионное соглашение, вопросов было в разы больше, потому что мы совсем не знали, что представляет из себя «Росводоканал». Но сегодня мы можем констатировать – все, что обещал «РВК», он все выполняет», - сказал депутат Сергей Малиновский. А его коллега Андрей Балеевский добавил, что он рад тому, что все сети и очистка будут в одних руках, и особенно тому, что актив не выходит из собственности города.
Финишную черту обсуждениям подвел Дмитрий Акишев, предложив рассматривать концессию как источник развития города. Чем собственно, она и является.
По новому концессионному соглашению сумма вложений составит 12 млрд 854 млн рублей – это цифра до 2066 года. Но логичнее пока говорить о более реальных датах. Так, до 2034 года инвестор готов вложить более 5 млрд в реконструкцию оборудования, влияющего на очистку сточных вод. После предпроектно-изыскательских и проектных работ «РВК-Архангельск» приступит к реконструкции механической и биологической очистки стоков, что снизит до нуля долю проб сточных вод, не соответствующих нормативам, проведет мероприятия по созданию комплекса возобновляемой энергетики.