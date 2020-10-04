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В Архангельске продолжается борьба за прямые выборы мэра

Сегодня общественный активист Юрий Чесноков провел одиночный пикет у здания городской администрации Архангельска

В его руках был плакат с требованием провести референдум по возвращению жителям региона права самим выбирать глав муниципальных образований, отобранного областными депутатами во времена правления губернатора Орлова.

К слову, это же призыв стоит одним из основных пунктов программы общественного движения «Мы здесь живем», которое по «странному» стечению обстоятельств в последние дни стали усиленно мочить в социальных сетях.

Свою акцию Чесноков приурочил к сессии Архангельской городской Думы, которая только-только начала свою работу. Им тут же заинтересовались сотрудники полиции…

Тем не менее…

Как успел сообщить в социальных сетях вице-спикер ГорДумы Александр Гревцов, депутатскому корпусу кое-что удалось сделать в этом направлении – если народ до сих пор не имеет права выбирать, то хотя бы отзывать.

- 24 голосами «за» жителями Архангельска сохранено право на прямой отзыв главы города. Соответствующая норма сохранена в уставе города.

Напомним, при обсуждении кандидатуры действующего мэра Архангельска Дмитрия Морева, который был утвержден в этой должности единогласно, практически все депутаты в своих выступлениях говорили о легитимности именно прямых выборов.

Против высказался только представитель «Единой России», приведя в качестве контраргумента навязшую на зубах историю с избранием Александра Донского.

10 декабрь 11:47 | : Горячая тема / Политика

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