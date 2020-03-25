Руководство самовыдвиженца, или "Добро пожаловать" в ГосДуму

История о том, как я самовыдвигалась в депутаты Госдумы и что из этого вышло
В России из 304 самовыдвиженцев на выборах в Государственную Думу в 2016 году был допущен к борьбе за мандат 21 человек.
Плацкарт до избиркома
Я живу в Котласе, на юге Архангельской области. В начале лета 2016 года, когда близились выборы в Государственную Думу седьмого созыва, я решила стать самовыдвиженцем. Документы собрала быстро. Из Котласа в областной избирком отправилась поездом, чтобы уведомить членов комиссии о желании баллотироваться в депутаты. Мне досталась верхняя полка в плацкартном вагоне. Попутчики, узнав о том, куда я еду, сначала удивлялись, потом одобрительно «хлопали по плечу», и тут же принимались рассказывать «за свою такую жизнь». За двадцать часов пути почти все пассажиры открыли мне сердца. Вот уж, на ловца и зверь бежит! В руках оказался целый ворох документов. Вот многодетной семье из Архангельска не выделяют земельный участок для индивидуального жилого строительства. А вот многодетная мама через суд пытается добиться начисления выплаты ежемесячного пособия на ребенка. Мне до сих пор удивительно, как оживились и просияли надеждой люди, узнав, что я еду в Архангельск подавать документы, чтобы участвовать в выборах в Госдуму, при этом беспартийная, обычная преподавательница, и просто хочу им помочь.
Первый выдвиженец всегда появляется неожиданно
Воодушевленная в самом начале пути, я вошла в областной избирком в полной уверенности, что мне все удастся сделать для этих дорогих людей, моих земляков. Я оказалась первой выдвиженкой, приехавшей подавать документы на выборы в Госдуму седьмого созыва в Архангельской области. Хотя боялась не успеть. Приехала, как только открылись сроки. Ведь мне предстояло собрать огромное количество подписей. В коридоре избиркома, а затем и в приемной секретаря, все были, крайне, удивлены. Смотрели на меня, как на инопланетянку, потому что моего появления никто не ждал, и моего участия в избирательном процессе не предполагал. Текла вторая половина июньской пятницы, стояла прекрасная солнечная погода, многие члены комиссии собирались на дачи! Секретарь спешно обзванивала всех, кому следовало быть на месте. Прием документов состоялся, проходил коллегиально, в большом красивом зале для заседаний, под обязательную видеосъемку. Я подготовилась тщательно. Перед поездкой консультировалась, чтобы собрать все необходимые справки и документы.
Так я зарегистрировалась в избиркоме, и самостоятельно, почти без посторонней помощи, взялась собирать подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах, чем заставила поволноваться своих конкурентов с хорошим ресурсным запасом. https://youtu.be/x1kJN51cfME
Кандидатская гонка с препятствиями
Ларс - моя немецкая овчарка была уже у двери! Терпеливо перебирала лапами, пока я завязывала кроссовки и генерировала в мозгу план первого кандидатского дня. Бегать по утрам, да еще с овчаркой, - мне не свойственно. Но и в Госдуму я не каждый день собираюсь. Поэтому пробежка с собакой по округе для меня, своеобразный агитационный ход, поскольку период, когда можно будет агитировать за себя, настанет лишь в случае полного сбора подписей. Мне совсем не помешает поддержать высокий жизненный тонус, думала я, а заодно и привлечь внимание моих дорогих соседей. Итак, план на сегодня. Первое. Открыть избирательный счет. На нем должно лежать не меньше пяти тысяч, и не больше сорока миллионов рублей. Честно скажу, была поражена, что такая сумма черным по белому в законе написана. Мне даже как-то неудобно стало. Не за себя, я, однозначно, шла по самому низкому порогу. Пяти тысяч рублей мне вполне хватило на второй пункт плана: заказать подписные листы, купить ручки и бумажные папки-скоросшиватели. А что еще нужно уверенному в себе кандидату, резонно рассчитывающему на поддержку единомышленников?
Чтобы визуализировать 14374 подпись, я решила посчитать, сколько пачек бумаги купить, чтобы хватило вписать нужное количество подписей. 14374 подписи разделить на пять граф в подписном листе получится 2875 листов, 2875 разделить на 500 листов в стандартной пачке бумаги, равно, примерно, 6 пачек бумаги формата А4. Всего шесть пачек! Совсем, даже, и не вагон и маленькая тележка! Одновременно, думала, где недорого заказать подписные листы, чтобы хватило денег на счете. Так, самостоятельно, почти без посторонней помощи, я взялась собирать подписи в поддержку своей кандидатуры на выборах. Время для сбора подписей поддержки неслось неумолимо быстро...
Как открыть избирательный счет… за три дня!
Вот уже четвертый час подряд оператор отделения банка пыталась открыть мне избирательный счет, беспрестанно заглядывая в маленькую, с ладошку, записную книжечку, где, видимо, записывала на предвыборном обучении разные программные комбинации, в полной уверенности, что они ей никогда не пригодятся. Открыть счет в ближайшем отделении банка, а не в областном центре, до которого сутки на поезде, решение вполне логичное. В избиркоме с ним согласились. А на месте были не готовы. В результате, я, как мой пес Ларс, перебирала ногами в холле банка, час за часом, день за днем, в ожидании открытия избирательного счета, пока, наконец, не подключились все заинтересованные стороны. Представители областной ИК, бухгалтерии ИК, областного офиса банка в разговорах со мной приносили извинения за задержку. А операторы отделения банка, ставшего камнем преткновения на моем предвыборном пути, «пообжигали» руки о раскалившуюся телефонную трубку. И вот на третий день мне, наконец, открыли избирательный счет. Конечно, это чрезмерное затягивание с открытием счета было не намеренным. Но три золотых дня для сбора подписей я потеряла. Не смотря на это, тогда у меня еще было полно энергии, и все казалось достижимым!
Мои родные люди из северных рабочих поселков
Я из лесных поселков, с дорогами, разбитыми лесовозами, с мосточками из стареньких серых досок, на которых на солнышке греются ящерицы и длиннолапые пауки, где в прозрачных лужах зреют глазастые икринки, чтобы стать головастиками, а потом лягушками, а на серых заборах живут разные жуки. Я из лесных поселков с березовыми рощицами, медуницей и кислицей. Я из лесных поселков с очень трудолюбивыми, добродушными, простыми, открытыми северными людьми.
Мой отец руководил несколькими леспромхозами, мы часто переезжали, и я меняла школы. Не удивительно, что первое, что я сделала на пути к кандидатству, отправилась в бывшие леспромхозы. Благо, туда можно за час доехать на автобусе. Билет стоит чуть больше ста рублей.
В лесном поселке Удимский уважаемые учителя припомнили, как я училась в начальной школе. Интересно, ведь мы ездили с папой в столицу на ВДНХ, где отец за свой передовой опыт заготовки леса получил государственную премию! А еще я помню, как с опаской переходила железнодорожные пути каждое утро, чтобы вовремя сесть за парту. И мне часто снились тревожные сны про поезда. Поселок и теперь разделен на две части железной дорогой. Но сегодня по правилам безопасного прохождения путей, детям нужно, разве что, лететь над ними, потому что легального и легитимного перехода через жд полотно нет. Я в Москве была недавно! Это целая вселенная! Таких мостов, переходов, туннелей наделано для людей и их удобства, аж, дух захватывает! Вот бы, для удимчан построить пешеходный мост через железную дорогу, засветить фонари над тропинкой вдоль болотины, по которой дети идут в школу, рискуя встретить зимой волков. Вот бы, вымостить эту тропинку асфальтом, вместо хлюпающих между кочек бэушных шпал.
В 2016 году в поселке все ветшало, здания разваливались, жители плакали от «оброка» управляющей компании с говорящим названием «Капитель», которая выставляла счета за несуществующие услуги. Впрочем, сейчас мало, что изменилось. В Удиме и соседней Ерге, зияют разбитыми окнами, бывшие здания детских садов, котельных, дороги разбиты, вдоль поселковых дорог нет освещения, так же тревожно стоят покосившиеся столбы, постепенно превращаясь в труху. В Удимском есть легендарный столб со скворечником, который стоит так давно, что никто уже даже и не помнит, кто установил на нем домик для птиц. Столб из последних сил держит провода, накренился и может рухнуть в любой момент.
Непреодолимые сложности сбора подписей
Работая по десять часов в сутки, я собрала 1761 подпись. Причем, каждая подпись реальная, чистая и честная, получена от знакомых мне людей, с доверием, с рассказами о прожитых годах, семейных историях, проблемах.
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Население одномандатного избирательного округа № 73
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около 480 тысяч
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Трехпроцентный барьер для регистрации кандидата
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14 374 подписей
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Мной собрано
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1761 подпись
Однако для меня, как самовыдвиженца без достаточного политического и экономического ресурса, существовали непреодолимые сложности при сборе подписей. Помимо запрета на агитацию до агитационного периода, серьезных ограничений мест сбора подписей, летнего дачного сезона, когда народ живет за городом, я столкнулась с абсолютно неразрешимыми для себя задачами.
Первая. Одномандатный избирательный округ № 7 имеет огромную территорию от Котласа, южной точки Архангельской области, до ее севера - архипелага Новая земля - 1960 км по прямой линии. Причем на Новую Землю можно добраться только авиатранспортом. Поэтому на зарплату преподавателя доехать я могла только туда, куда шли пригородные автобусы. Это - Коряжма, Красноборск, Удима, Ерга, Вычегодский, Черевково…
Вторая. Чтобы заполнить строку подписного листа на одного избирателя мне требовалось минимум 3 минуты. Для сбора 14374 подписей нужно 43122 минуты или около 718 часов, что при 10-часовой ежедневной работе требует 72 дня. Это время исключительно на минимальный диалог и техническую работу по внесению необходимых данных в подписной лист, не считая оформление другой обязательной документации и передвижения по обширной территории округа различными видами транспорта. У меня было около 45 дней. Минус три пропавших в отделении банка. Я сделала вывод, что, даже находясь на одном месте и не тратя времени на передвижение, в отведенное законом время, работая по 10 часов в сутки и более, ни один самовыдвиженец не успеет собрать нужное количество подписей.
К тому же, установленный законом о выборах депутатов Госдумы и Указом Президента о назначении выборов депутатов Госдумы, период времени для сбора подписей был значительно меньше, чем тот, который минимально требовался мне, как самовыдвиженцу, учитывая вышеприведенные расчеты.
Забегая вперед, скажу, что в пределах одномандатного избирательного округа № 73 ни один самовыдвиженец не смог преодолеть необходимый процентный барьер и пройти в следующий этап выборов, и это говорит о невыполнимости для рядового гражданина установленных требований для регистрации в качестве кандидата в порядке самовыдвижения.
Незавидная судьба выдвиженца
Признаюсь, что с интересом следила за информацией о том, сколько самовыдвиженцев появляется в регионах, и какова их судьба.
Записывала в блокнот. В Алтае шесть самовыдвиженцев. Двое – предоставили необходимое количество подписей, но в результате проверки часть подписей были признаны недостоверными и им отказали в регистрации. В Москве, я подсчитывала самостоятельно, 32 самовыдвиженца, зарегистрированных кандидатов нет. В Санкт-Петербурге – 13, из них также нет зарегистрированных. В республике Дагестан 18, зарегистрированных и избранных нет. В Башкирии - 2, Ингушетии - 3, Кабардино-Балкарии - 3. В Адыгее один самовыдвиженец избран в Государственную Думу.
В моем округе был еще один самовыдвиженец, кажется, рабочий завода с севера области. Но он даже не принес подписи в избирком, видимо, их тоже было сравнительно немного.
В регистрации кандидатом в депутаты отказать!
Папки сшиты. Подписные листы удостоверены. Количество подписей в них мне очень нравится - 1761 подпись! Я снова еду в областной центр. Скажу честно, когда увидели, сколько папок я привезла, эмоции у членов комиссии были разные, от кого-то даже прозвучало: «Мы были уверены, что Вы соберете подписи». У меня спросили, буду ли я оформлять подписи к передаче в избирком. Конечно, да! Ведь за каждой этой подписью - человек.
Вскоре Избирательная комиссия Архангельской области отказалась регистрировать меня кандидатом в депутаты. Причиной стало то, что я не собрала достаточное число подписей в свою поддержку.
Считая, что 1761 подпись являлась заслуживающим права на участие в выборах, а установленное законом требование о количестве подписей является заведомо неосуществимым для обычного человека, я обратилась за судебной защитой этого права, как конституционно признанного добросовестного интереса.
Из всех судов я получила отказы. Моя позиция по судебному оспариванию является не единичной.[1] Её считают справедливой, широко обсуждают и критикуют представители научного сообщества и гражданского общества.
Жалоба в Конституционный Суд
Поскольку единственным основанием отказа для моей регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы явилось недостаточное количество собранных подписей, я решила обратиться в Конституционный Суд РФ с жалобой о признании противоречащими Конституции некоторых статей законов.
Я рассчитывала, что Высокий Суд оценит норму права, учитывая ее характер в условиях реальной жизни. И проверит, при каких конституционно значимых юридических условиях установленный барьер допустим, а при каких становится чрезмерным. Оценка «пригодности» оспариваемого нормы необходима была для ответа на вопрос: имеет ли такой заградительный барьер для самовыдвиженца «парализующий эффект», придающий иллюзорный и мнимый характер пассивному избирательному праву в форме самовыдвижения.
Применяя статистический метод и используя информацию с официального сайта Избиркома России, становится ясно, что в пределах всех 225 одномандатных избирательных округов в порядке самовыдвижения было выдвинуто 304 кандидата, а зарегистрирован 21 кандидат. Такая цифра говорит о доступности механизма самовыдвижения или о его суровости?
Уверена, что вопрос о конституционности нормы, необходимо решать в контексте возможностей гражданина, имеющего определенную поддержку населения, но не имеющего политических, административно аппаратных, и материально-экономических ресурсов.
Установленный законодателем барьер для участия в выборах в порядке самовыдвижения, является заведомо неисполнимым, пассивное избирательное право в порядке самовыдвижения - иллюзорным, фиктивным, мнимым, притворным, а оспариваемые законодательные положения фактически имеют характер отмены и умаления пассивного избирательного права в форме самовыдвижения для граждан, не имеющих необходимого политического и экономического ресурса.
Такие самовыдвиженцы изначально находятся в неравном положении, исключающем возможность добросовестно выполнить требования законодательства о сборе подписей в установленном количестве.
28 марта 2017 года Конституционный Суд России вынес Определение № 714-О об отказе в принятии к рассмотрению моей жалобы. Определяя разумность и соразмерность законодательно установленного трехпроцентного порога в контексте собранного количества подписей избирателей, менее 0,5 процентов, Суд, в частности, сослался на пункт 1.3 Свода рекомендуемых норм при проведении выборов, подготовленного Европейской комиссией за демократию через право, так называемой Венецианской комиссией Совета Европы, согласно которому, допустимым во всяком случае, является установление законом требования собрать в поддержку выдвижения подписи одного процента избирателей в соответствующем округе.
Процент проценту - рознь
Адвокат Адвокатской палаты Архангельской области Владимир Цвиль прокомментировал возникшую проблему и соответствующее определение КС следующим образом: «Позиция заявителя касалась оценки конституционной законности такого количества подписей избирателей (3 %, что выражается в более чем 14 000 подписей), которое невозможно самостоятельно собрать самому самовыдвиженцу, учитывая отведенное для сбора подписей время, что является непреодолимым барьером для реализации пассивного избирательного права. Отказывая в принятии обращения к рассмотрению, КС указал на тот факт, что заявитель не смог преодолеть даже минимальный из предусмотренных избирательным законодательством порогов поддержки избирателей (0,5 %), притом что в соответствии с рекомендательными нормами, принятыми Европейской комиссии за демократию через право, допустимым является требование собрать в поддержку выдвижения подписи 1 % избирателей в соответствующем округе. При этом КС отметил, что кандидат вправе привлекать к сбору подписей других граждан. Однако, эти и другие аргументы КС исчерпывающим образом не отвечают на главный вопрос жалобы, о нахождении баланса между принципом допустимости к выборам кандидатов, имеющих достаточную поддержку избирателей, и принципом посильности соответствующих барьеров, одним из возможных проявлений которого является определение такого числа подписей, которые самовыдвиженец может собрать самостоятельно, полностью и максимально эффективно используя отведенный для этого период. Вопрос самостоятельного сбора подписей для самовыдвиженца является достаточно логичным и актуальным, а потому должен быть соизмерен законодателем не только с общими выработанными специализированными органами рекомендациями, но с количественным выражением процентного барьера. Вместе с тем стоит приветствовать изложенную в анализируемом Определении позицию КС о том, что с учетом накопленного опыта законодатель вправе внести изменения в действующее правовое регулирование в части определения (уменьшения) процентного барьера, необходимого для поддержки самовыдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу».
Добро пожаловать в Государственную Думу!
В России существует правовой институт самовыдвижения. Теоретически каждый человек, следуя конституционной заповеди о том, что источником власти является многонациональный народ, осознавая себя частью этого народа, понимая, что у него есть потенциал политического руководителя, может участвовать в выборах. В полной мере изучив правовые основы самовыдвижения, заручившись поддержкой определенной части жителей своих родных мест, я решила пройти путь самовыдвиженца на выборах очень высокого уровня. Собрала самостоятельно 1761 чистую подпись, но не прошла трехпроцентный барьер для регистрации кандидатом. Мой практический опыт доказал, что физически собрать подписи, не прибегая к помощи, и не затрачивая материальные средства, в тот период, который отводит законодатель, невозможно. Поэтому я делаю однозначный вывод, что демократичность института самовыдвижения недостаточная. Сегодня «Добро пожаловать в Государственную Думу», это не про рядового россиянина. Однако Конституционный Суд в определении по моей жалобе не исключил возможность уменьшения процентного барьера для самовыдвиженцев по одномандатным избирательным округам. И это хороший результат. Я благодарю всех тех людей, которые поддержали меня четыре года назад. 1761 раз спасибо!
Елена Ломова
*Текст статьи подготовлен в рамках Школы Института права и публичной политики «Качественная правовая и судебная журналистика» - 2020.
[1] Есть апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 29 августа 2016 года № 15-АПГ 16-9 и от 6 сентября 2016 года № 5 –АПГ 16-67.
(фотоколлаж депутата Котласского р-на Василия Копача)