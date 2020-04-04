Камо грядеши (Куда идешь, Серега)? Комментарий к выдвижению Пивкова в губернаторы Архангельской области

Кандидатом в губернаторы от ЛДПР стал Пивков…
На этом, в принципе, можно было бы и закончить новость о прошедшей конференции регионального отделения ЛДПР, которая решала, кто пойдёт от партии бороться за пост Губернатора Архангельской области.
Добавить, и правда, особо нечего, кроме того, что желто-голубые (цвет преобладает в партийной символике, что, на наш взгляд, теперь не случайно) повсюду развесили крайне незатейливые по содержанию баннеры. И то, вспомнишь нулевые, чего только соколы Жириновского не вывешивали - и про яркое пятно на фоне серости единства, и про единую и справедливую, и даже про смачный плевок... Теперь вот просто 4 желтых буквы на синем фоне. Все!
В принципе, это про Пивкова. Есть фамилия - а кто это, что сделал, почему? Разве что некоторые новодвинцы смогут хоть что-то ответить. Но знающие люди говорят, давняя голубая мечта Серёжи сбылась - он кандидат в губернаторы региона и, думается, со всей серьезностью рассчитывает на победу. Ну, если не в этот раз, то уж на выборах в ГосДуму, которые через год, точно.
Но ЛДПР бы уже давно не была той партией, какой ее знают, если бы не способность к самопожиранию. Вот и Пивков, который, казалось бы, достиг на данный момент пика желаний и которому открылся путь на новые вершины, похоже, стремительно теряет сторонников в лице своих же однопартийцев, да не простых, а избранных муниципальных депутатов!
По просачивающейся информации, нам стало известно, что ещё до его официального выдвижения кандидатом ряд видных депутатов городов и районов области заявили об отказе сдавать свои подписи в поддержку Пивкова.
Сам Сергей, судя по его комментарию на последней сессии областного Собрания, где назначали дату выборов губернатора, признал, что у регионального отделения ЛДПР нет необходимого числа депутатов для прохождения так называемого муниципального фильтра, и кандидату от партии придётся договариваться как с другими оппозиционными партиями, так и с партией власти.
Примечательно, что обычно Пивков называет в своих многочисленных постах и комментариях всего и вся Единую Россию партией технического большинства, но в этот раз, видимо, сделав над собой определённые усилия, назвал-таки ЕР партией власти. Ну, а что тут удивительного, представителям ЛДПР в политической гибкости всегда не было равных, хотя Пивков, напомним, сам когда-то был единороссом.
Так вот, далее встаёт вопрос - а с кем Серёжа собрался договариваться? С КПРФ, где депутатствует перешедший из ЛДПР Ростик Васильев? Или с СР, региональное отделение которой теперь возглавляет Чиркова, тоже из ЛДПР, но теперь сама кандидат в губернаторы? Или-таки, по старой памяти, помогут бывшие однопартийцы из ЕР? Так у них тоже свой кандидат есть. Да, и как ты, Серёжа, собрался договариваться с политическими оппонентами, если со своими однопартийцами договориться не можешь?!
Ну да ладно, в ЛДПР все стерпят, даже если Пивков не соберёт необходимых подписей, будет на каждом углу заявлять, как испугались его власти, что на выборы не пустили. Хотя, по большому счету, кому ты нужен-то, Серёжа?! Так, помогут тебе фильтр пройти админресурсом, чтоб народу забавнее было, да чтоб ты Иру пообливал грязью! Ну, хоть с этим-то ты справишься?
Давай, Сергей, партия в тебя верит!