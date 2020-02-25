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Место Евменова в администрации Архангельска займет Дмитрий Морев

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников в Правительстве региона, на должность вице-мэра - руководителя аппарата администрации Архангельска согласована кандидатура Дмитрия Морева.

Дмитрий Александрович Морев выпускник АГТУ и Академии ФСБ России. Во время службы специализировался на раскрытии преступлений экономического и коррупционного характера.

После выхода в отставку руководил службами безопасности в ряде крупных коммерческих структур Архангельской области.

Подполковник запаса. Ветеран боевых действий. Имеет правительственные награды.

Напомним, прежний руководитель аппарата городской администрации Николай Евменов подал в отставку перед майскими праздниками из-за нежелания «участвовать в дрязгах».

 

06 май 13:10 | : Горячая тема / Политика

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