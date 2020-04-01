«Зеленые инвестиции» себя оправдывают». «Роснефть» провела видеоконференцию по экологическим программам в Арктике

Как известно, основные запасы полезных ископаемых в нашей стране находятся на приарктических территориях, где, соответственно, происходит их разведка и добыча. Экология Арктики – вещь хрупкая, ранимая, антропогенный фактор воздействия на природу никто не отменял.
Компания «Роснефть» в рамках запуска новых программ по контролю за состоянием популяций белого медведя, северного оленя, моржа и белой чайки провела видеоконференцию (самоизоляцию никто не отменял) для журналистов с участием ведущих экспертов в области экологии, специализирующихся по указанным представителям северной фауны.
Модератор мероприятия Татьяна Шилина в своем вступительном слове сказала о новых возможностях, которые, как ни парадоксально, дал объявленный президентом режим самоизоляции – столько журналистов из разных концов огромной страны вряд ли удалось бы собрать на очную встречу.
В самом начале общения в новом формате присутствовавших была предложена видеопрезентация главных объектов проекта – по льдам Арктики бродили медведи, в океане ныряли моржи, в небе проносились чайки. Всё очень наглядно и зрелищно.
В комментариях к увиденному было сказано, что за годы действия экологических программ «Роснефти» удалось добиться стабилизации и даже роста популяций исчезающих видов арктической фауны. Накоплен солидный опыт мониторинга за перемещениями белого медведя. Причём упор в работе делается именно на экспедиционные и полевые исследования, данные которых позже систематизируются и анализируются уже в лабораторных условиях. Широко применяются методы мечения и кольцевания особей того или иного вида.
Что очень помогает в работе. Так, морж особо чувствителен к загрязнению окружающей среды, слежение за его миграцией помогает в изучении кормовой базы, что в дальнейшем позволяет корректировать планы нефтяной компании по ведению изыскательских работ. Белая чайка очень уязвима в экологическом плане, кольцевание помогло в составлении карт наиболее привычных мест её гнездования и кладки яиц. Северный олень играет огромную роль в жизни малых коренных народов, не только экономическую, но и социальную. Ну, а белый медведь – это символ Арктики, причём наиболее страдающий от деятельности человека..
В осуществлении экологических программ «Роснефти» помогают ведущие профильные институты страны, исследования проводятся на суще, на море, в воздухе и даже из космоса… везде..
Эксперты рассказали журналистам об основных факторах, нарушивших привычную жизнь арктической фауны в период бурного развития технического прогресса. Это, прежде всего, постепенное сокращение ледового покрова, катализатором негативного процесса стал растущий объём выбросов парниковых газов. Плюс движение судов по Севморпути, бурный рост популярности арктического туризма (человек часто вступает в конфликт с представителями фауны, обитающими в дикой природе) и до сих пор случающиеся утечки нефти в воды северных морей и Ледовитого океана. Отмечено резкое сокращение кормовой базы у северного оленя, обитающего в арктической тундре, что в течении нескольких десятков лет привело к сокращению популяции более чем в два раза (с миллиона особей до 450 000), а это равносильно экологической катастрофе. Только в последние годы, после вмешательства экологов при финансовой поддержки нефтяников, ситуация стала улучшаться.
В разговор вступает известный журналист и политолог Михаил Леонтьев (пресс-секретарь НК «Роснефть»): «Мы все проекты перед их запуском тщательно прорабатываем, сохранение экологии – это политика нашей компании. «Зелёные инвестиции», как мы их называем между собой, начинают себя оправдывать и приносить прибыль. Не только моральную. Но и масштабы вложений в этой части беспрецедентны». Он же уточнил, что стоит разделять антропогенное влияние на природу от других факторов, иногда человек и ни при чём (но в итоге платит всё равно он). Мало того, в ходе дискуссии был приведён пример, когда белая чайка вьёт гнезда на крышах строений, часто заброшенных, это спасает её и потомство от посягательств белого медведя.
Увы, в данный момент некоторые экологические программы «Роснефти» пришлось скорректировать в связи с пандемией коронавируса.
Особую обеспокоенность участников диалога традиционно вызывает замусоренность Арктики – старые емкости из-под нефтепродуктов стали вывозить на материк более 10 лет назад, но не в достаточных объёмах. В итоге воды северных морей у берегов часто пахнут мазутом и бензином, а в организмах животных накапливается хлорорганик. Но свет в конце тоннеля уже виден.
В конце видеоконференции её участники решили встречаться почаще…
Леонид Черток