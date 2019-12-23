Под Архангельском обнаружена секта «Свидетелей коронавируса»

Как стало известно редакции от собственных источников в силовых ведомствах, религиозная секта нового типа обнаружена в чащобе Приморского района недалеко от столицы области.
Егерь Кузьмич, обходя свои охотничьи угодья, неожиданно наткнулся на новообразованное капище*.
*Ка́пище (святилище, устар. идолище, жрище, поганище, кумирня) — культовое место, на котором устанавливаются идолы языческих богов, языческий храм.
Опытный охотовед, отслуживший срочную в разведроте десантно-штурмовой бригады, оборудовал в зарослях наблюдательный пункт.
Из его донесений следует, что неосектанты во время своих обрядов поклоняются двум тотемам – пачке с гречневой крупой и рулону туалетной бумаги.
Недалеко от этого места обнаружен схрон, куда поклонники нового культа сносят указанные товары повышенного спроса, а также флаконы с настойкой боярышника, поддерживающей нужный душевный настрой при медитациях. Видимо именно эти люди были виновниками недавней продуктово-гигиенической истерии, буквально опустошившей полки архангельских магазинов.
Вместо Священного писания сектанты используют нашумевший роман Яны Вагнер «Вонгозеро», буквально в деталях предсказавшей некоторое время назад развитие эпидемии доселе неизвестного типа. Символично, что при вступлении в секту кандидаты сдают текст на знание сериала "Эпидемия", снятого по мотивам этой книги.
Нашей редакции удалось связаться по телефону с одним из адептов нового культа. Представившись бывшим агитатором одного популярного молодежно-патриотического движения прокремлёвской ориентации, он пояснил, что не видит большой разницы в этих видах деятельности – «Психофизика явлений одна и та же, однако в коронавирус веры больше. Плюс взносы… некоторые из свидетелей готовы расстаться с собственными квартирами, лишь бы гречки до конца света хватило. Сейчас к нам валом валят бывшие активисты антимусорного протеста, из тех, кого исключили. Но мы их до руководства благоразумно не допускаем… потом ни крупы, ни боярышника не досчитаешься».
Силовые структуры уже заинтересовались неосектантами на предмет возможной организации партизанского движения в Поморье, а сектоведы проверяют «Свидетелей коронавируса» на деструктивность.