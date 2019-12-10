Архангельск: Терминал с безбарьерной средой и вкусом суши

При строительстве транспортно-пересадочного терминала были учтены требования для маломобильных групп населения.
Прежде всего, это доступ в само здание – без порогов, с уровня земли. Во-вторых, это туалет для маломобильных групп населения на 1-м этаже. Отрадно, что о нас подумали! На всякий случай – есть и аптека. А для мам с малышами – специальное помещение с пеленальным столиком. Не буду загадывать, придется ли мне проехаться на автобусе, но чашку кофе с видом на главный собор Русского Севера планирую выпить.
Конечно, британцы говорят – «Never do things by halves» - не делай ничего наполовину. Но мы, увы, не в Англии, и у нас всякое случается. Как поясняют в компании-застройщике ООО «Комтранс», по независящим от них причинам проект члена Правления Союза Московских Архитекторов, академика и профессора Юрия Виссарионова полностью реализован не был. А жаль, ведь он был ориентирован на перспективное развитие общественного транспорта в Архангельске. Тем не менее, в здании, которое откроется в марте, предусмотрена необходимая для пассажиров инфраструктура.
- Для ожидания автобусов предусмотрено два помещения на 1-м и 2-м этажах. Мы планируем установить два экрана, на одном из которых будет отображаться актуальное расписание маршрутов, на другом – интерактивная карта города, по которой можно отслеживать движение автобусов, - рассказывает директор ООО «Комтранс» Андрей Лукьянов.
Помимо кофе-шопа, в здании терминала разместятся три заведения общественного питания, предлагающие разнообразный ассортимент блюд. Еду можно будет заказать и в дорогу. Или, ожидая автобус, отведать вкусную выпечку, салаты, суши в тепле, а не мокнуть под дождем или мерзнуть зимой на улице, учитывая, что дорога до Новодвинска занимает более получаса, а в Северодвинск – час с лишним.
Кроме того, при необходимости воспользоваться услугами банкоматов, и приобрести необходимые для путешествия предметы - от гигиенических принадлежностей до детских игрушек. Дачники, чьи автобусы летом отправляются с площади, смогут приобрести в специализированном магазине семена, саженцы и другие товары для сада-огорода. Выходы в здании расположены так, чтобы обеспечить удобный доступ к посадочным площадкам автобусов, планируется разместить и необходимые указатели.
- Мы открыты для сотрудничества с автотранспортными предприятиями и готовы предложить им помещения, в которых, например, можно разместить комнату отдыха для персонала: водителей и кондукторов, - сообщил Андрей Лукьянов.
Кстати в рамках проекта застройщик за свой счет благоустроил площадь, направив на это 12 млн. рублей. И планирует возродить один из символов этого мета – сделать на здании большие электронные часы. Чтобы на автобусы не было опоздавших.