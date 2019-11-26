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«Меня интересует человек, а не партийность». Губернатор Орлов о новом главе Плесецкого района и политических веяниях

Примерно так в ходе традиционной пресс-конференции ответил губернатор Архангельской области на вопрос представителя ИА RUSNORD о новых политических веяниях в исполнительной власти региона.

Как известно, осенью прошлого года с подачи областной администрации депутаты Плесецкого района рассмотрели несколько кандидатур на должность главы, и самой приемлемой посчитали Игоря Арсентьева, на тот момент депутата областного Собрания от партии ЛДПР.

Впрочем, в последних числах декабря Арсентьев через наше информационно-аналитическое агентство заявил о приостановлении своей партийности, объяснив этот шаг некоторыми веяниями региональном отделении партии либерал-демократов, с которыми он: а) не может согласиться; б) они мешают ему при исполнении функции главы района.

Главный редактор ИА RUSNORD поинтересовался у губернатора, является ли ввод представителей парламентской оппозиции в исполнительную власть региона новомодным политическим веянием, или дело именно в персоне Арсентьева.

На что получил категоричный ответ – дело в личности. «Меня в первую очередь интересуют деловые способности человека, и в последнюю его партийность. Да, я где-то читал о выходе Игоря из ЛДПР (на нашем сайте – прим. редакции), но не обратил на это особого внимания. Я с удовольствием наблюдаю, как быстро Игорь включился в новую для себя работу, как растет в этой должности».

Леонид Черток признаётся, что ожидал другого ответа. Видимо, некоторым областным депутатам (от КПРФ в частности), не раз заявлявшим о готовности войти в исполнительную власть, можно не беспокоиться.

Впрочем, это был второй и последний вопрос на политические темы.

Более подробно о губернаторской пресс-конференции, мыслях и аналогиях, возникших в ходе неё, вы сможете прочитать в ближайшем воскресном выпуске Итогов недели.  

(фото ИА «Эхо севера»)

21 январь 18:34 | : Горячая тема / Политика

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