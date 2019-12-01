Юрий Шевелев: Впереди год надежд!

Дорогие земляки, друзья!
Наступает время главных праздников россиян, и я спешу вас поздравить с Новым годом и Рождеством Христовым! Мы связываем с этими праздниками свои надежды на новое счастье. Для многих – это надежды на более спокойную, обеспеченную, достойную жизнь, на лучшее будущее своих детей. Желаю всем нам, нашим семьям, родным и знакомым, всем северянам праздничного настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог! Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаю всем нам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть дела наши идут в гору, а успех и удача с нами в ногу. Пусть в Новом году к нам придут только приятные сюрпризы, замечательные новости, крепкое здоровье и счастье!
Каждый год уходящий оставлял нам наши исполнившиеся мечты и реализованные проекты, пусть немного, но зато как мы были счастливы! В годах прошедших мы влюблялись и создавали семьи, у нас рождались наши дети, а у многих внуки, мы строили и вселялись в новые квартиры, а кого не получилось, радовались за своих родных и друзей.
Новый год – это не просто начало нового календаря, это и новые надежды. Будем же с уверенностью и оставшимся у нас оптимизмом смотреть в завтрашний день. Сейчас как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Верится, что экономическая нестабильность, социальная незащищённость, политические дрязги уйдут, наши местные лидеры вдруг обретут мудрость и умение, а мы стабильность и уверенность в будущем. Мы много лет ждём перемен к лучшему, и год наступающий может нам их дать!
Традиционные восточные календари (а Россия наполовину Восток) обещают 2020 год насыщенным на события. В такой год нельзя оставаться в стороне от дел, чтобы не упустить что-то важное, а главный символ года будет благосклонен к людям, которые имеют цель и не боятся преград. Западные политики и социологи (а Россия наполовину Запад) предрекают, что 2020 станет годом кардинальных перемен. Пусть чиновники уверены, что крепко сидит на своих стульях, граждане перестанут бояться проявлять свою точку зрения, а это потребует нового Общественного договора государства с народом. Новый год – выигрышное время для перемирия, принятия компромиссных решений, объединения.
Будем готовиться к этому!
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым Вас, северяне!
P.S. Наблюдатели отмечают, что возвращение Юрия Валерьяновича Шевелева в общественную жизнь Архангельской области с его программой диалога между исполнительной властью и населением региона, не только расшатало застоявшееся поморское болото, но и добавило интриги в будущие губернаторские выборы.