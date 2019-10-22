Не просто Мария!

У депутата АрхГорДумы Марии Харченко сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Ей исполнилось… какая разница… меньше тридцати.
И уже лидер фракции либерал-демократов в городском парламенте. Кто-то после этого будет утверждать, что в партии Жириновского затирают слабый пол?!
А вообще в законодательном органе Маша с 2013 года. Ну-ка, посчитаем, сколько ей было на тот момент… вот видите!
Среди коллег-депутатов наша Маша как её тёзка из известного мультфильма – и медведей приручит, и волков построит (о свиньях ни слова!).
Она пришла в политику прямо со школьной скамьи. Хотя с её внешностью или на подиум, или на экран.
Прошла жёсткую школу молодого бойца, хлебнув политической дедовщины. Но выстояла, не сбежала в гламур.
Теперь она сама наставник. Мудрый и справедливый.
Разбирается в городском хозяйстве, землепользовании и таких вещах, от которых у большинства мужчин мигрень начинается.
Ещё Маша может сделать двойной тулуп. Не в пошивочном цехе, на катке.
18(!) лет занимается танцами. Иногда выкладывает фотографии, от которых у её поклонников сохнет во рту и подскакивает давление.
При этом Маша строгая девушка. Строгая и свободная… её сердце ждёт того единственного, с которым на всю жизнь (выводы автора из личного общения).
Маша любит собак. Собаки любят Машу (из личных наблюдений).
Девочки хотят быть похожими на Машу. Мальчики – быть её достойными.
Счастья, любви, успехов и здоровья!
САЛЮТ, МАРИЯ!
Леонид Черток, вся редакция ИА RUSNORD, однопартийцы, коллеги по ГорДуме и просто фанаты