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Не просто Мария!

У депутата АрхГорДумы Марии Харченко сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Ей исполнилось… какая разница… меньше тридцати.

И уже лидер фракции либерал-демократов в городском парламенте. Кто-то после этого будет утверждать, что в партии Жириновского затирают слабый пол?!

А вообще в законодательном органе Маша с 2013 года. Ну-ка, посчитаем, сколько ей было на тот момент… вот видите!

Среди коллег-депутатов наша Маша как её тёзка из известного мультфильма – и медведей приручит, и волков построит (о свиньях ни слова!).

Она пришла в политику прямо со школьной скамьи. Хотя с её внешностью или на подиум, или на экран.

Прошла жёсткую школу молодого бойца, хлебнув политической дедовщины. Но выстояла, не сбежала в гламур.

Теперь она сама наставник. Мудрый и справедливый.

Разбирается в городском хозяйстве, землепользовании и таких вещах, от которых у большинства мужчин мигрень начинается.

Ещё Маша может сделать двойной тулуп. Не в пошивочном цехе, на катке.

18(!) лет занимается танцами. Иногда выкладывает фотографии, от которых у её поклонников сохнет во рту и подскакивает давление.

При этом Маша строгая девушка. Строгая и свободная… её сердце ждёт того единственного, с которым на всю жизнь (выводы автора из личного общения).

Маша любит собак. Собаки любят Машу (из личных наблюдений).

Девочки хотят быть похожими на Машу. Мальчики – быть её достойными.

Счастья, любви, успехов и здоровья!

САЛЮТ, МАРИЯ!

Леонид Черток, вся редакция ИА RUSNORD, однопартийцы, коллеги по ГорДуме и просто фанаты

23 ноябрь 07:36 | : Горячая тема / Будни

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