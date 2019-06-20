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Архангельск: Ушел их жизни Станислав Вторый

Сегодня после тяжелой и продолжительной болезни (онкология) скончался известный архангельский юрист, политик и общественный деятель Станислав Вторый. По данным редакции, несчастье произошло в Карловых Варах (Чехия), где проходил курс лечения. В ноябре ему исполнилось бы 74…

Станислав Алексеевич родился в год Победы в селе Лешуконское Архангельской области.

Трудовую деятельность начал в 1964 году шофёром Лешуконского райпотребсоюза. В период с 1964 по 1967 год проходил службу в Вооружённых силах СССР. После службы в армии год работал учителем физкультуры в Лешуконской средней школе.

В 1972 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «юрист». Имеет классный чин «Советник юстиции». осле обучения в 1972 году трудился старшим следователем Северодвинской прокуратуры. С 1978 года работал прокурором сначала города Новодвинска, а затем Соломбальского района города Архангельска.

Позже испытал себя в роли экономиста, занимал руководящие посты в агропромышленном комплексе региона.

Длительное время работал на СЦБК - заместителем генерального директора по юридическим вопросам ПО «Соломбальский ЦБК», заместителем генерального директора по персоналу, юридическим вопросам и общим вопросам ОАО «Соломбальский ЦБК».

Депутат Архангельского областного Собрания нескольких созывов («Единая Россия»), в течении 5 лет возглавлял Комитет по законодательству и судебно-правовым вопросам.

С 2018 года входил в состав Общественной палаты Архангельской области. Занимал должность председателя комиссии по законодательству, противодействию коррупции, регламенту и этике.

Заслуженный юрист РФ.

Редакция ИА RUSNORD выражает искренне соболезнование родным и близким Станислава Алексеевича Второго.

(фото http://dvinanews.ru/-rfzu2gg7)

11 август 21:06 | : Горячая тема / Происшествия

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