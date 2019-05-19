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Не в деньгах счастье. Архангельская область на первом месте по заболеваемости туберкулезом… с конца

По данным российского Минздрава, Архангельская область попала в список регионов с наименьшим распространение палочки Коха.

Причем сразу на первое место – 17.1 заболевший на 100 тысяч населения.

Кроме нее, среди благополучных оказались Белгородская область (19.8) и соседний Ненецкий автономный округ (20.5).

А вот самые неблагополучные: Чукотский автономный округ – 526.9 человек, состоящих на учете; Республика Тыва – 512.6; Приморский край – 280.8.

Обращаем ваше внимание на социальный парадокс – на первом месте по заболеваемости стоит регион с одним из самых высоких доходов населения, а на втором с самым низким. Причём туберкулез всегда считался болезнью бедных.   

Немного мировой статистики: в 2017 году от туберкулеза умерло 1,6 млн человек и ещё 10 млн человек им заразилось. Эта коварная болезнь является одной из 10 самых частых причин смерти в мире.

(на иллюстрации картина М. Нестерова «Больная туберкулезом девушка»)

03 август 08:36 | : Горячая тема / Будни

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