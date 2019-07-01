Вечный Олег. У пресс-службы архангельского губернатора появился новый руководитель

Олег Ипатов - личность по-своему уникальная. Он ухитрился продержаться в департаменте информации (не будем обращать внимания на изменения его статуса, суть остается неизменной – министерство правды) аж при четырех губернаторах, начиная с Анатолия Ефремова. Хотя по неписанным чиновничьим правилам именно эта структура при смене власти подлежит первоочередному разгону.
Олег своего рода самородок. Родился в поморской глуши, по его же рассказам несколько лет был единственным учеником в классе у своей матери, потом пришлось уехать в интернат.
Позже окончил исторический факультет Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Почти сразу выбрал сферой деятельности госслужбу, свою карьеру чиновника начал специалистом в областном департаменте информации и общественных связей, возглавляемым в те славные годы Сергеем Ковалевым.
Напомним, что департамент информации, возрожденный из агентства по работе со СМИ под конкретного руководителя Ивана Новикова, почти год обходился без начальника в связи с избранием последнего депутатом областного Собрания. Все это время в ранге и.о. состоял острожный Андрей Мурашов.
Наблюдатели отмечают, что назначение постоянного руководителя в ключевую на время выборов главы региона структуру может говорить… о многом.
В историю ИА RUSNORD Олег Ипатов вошел тем, что первым положил на стол губернатора Киселева информацию, по которой против главного редактора информационно-аналитического агентства Леонида Чертока было возбуждено уголовное дело (2007 г.), хотя был с ним знаком лично.
Но мы не злопамятные…
(фото пресс-службы администрации Архангельской области)