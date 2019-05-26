Программа празднования Дня ВМФ в Архангельске (27-28 июля 2019 г.)

27 июля
14:00 – 16:00 Плац-концерт участников VIII фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» (площадь перед зданием Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова, Петровский парк, д. 1)
17:00 – 18:00 Праздничный концерт концертного оркестра духовых инструментов «Классик-модерн бэнд», художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист России Кочнев В.Л. (г. Вологда) (площадь перед зданием Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова, Петровский парк, д. 1)
18:30 – 19:30 Праздничный концерт народного самодеятельного коллектива – духовой оркестр МУК «Котласский Дворец культуры», руководитель Угрюмов В.В. (г. Котлас) (площадь перед зданием Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова, Петровский парк, д. 1)
28 июля
9:30 – 11:00 Речная прогулка по акватории реки Северной Двины и участие в параде ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и Военно-Морского Флота (акватория реки Северная Двина)
9:45 – 10:30 Военно-морской парад
9:00 – 15:00 Работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту (Красная пристань)
10:00 – 17:00 Вахта Памяти, посвящённая Дню Военно-Морского Флота России (Монумент Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., пл. Мира, стела «Архангельск – город воинской славы»)
10:00 – 10:30 Обход кораблей на катере командиром Беломорской Военно-морской базы с участием официальных лиц и ветеранов (морской-речной вокзал, Красная пристань – рейд реки Северная Двина)
10:30 – 11:00 Открытые соревнования по шлюпочным гонкам Архангельского территориального гарнизона на кубок Губернатора Архангельской области (начало в районе наб. Северной Двины – ул. Садовая)
10:40 – 11:10 «Фонтаны на воде»: прохождение по акватории Северной Двины пожарных катеров с водометами (пляж в районе пл. Мира – рейд реки Северная Двина)
11:15 – 11:45 Церемония награждения победителей открытых соревнований по шлюпочным гонкам Архангельского территориального гарнизона на кубок Губернатора Архангельской области (наб. Северной Двины, Красная пристань)
11:30 – 11:40 Возложение цветов к стеле «Архангельск – город воинской славы» (наб. Северной Двины – ул. Свободы)
11:50 – 11:55 Возложение цветов к памятнику «Участникам Северных конвоев 1941 – 1945 гг.» (пл. Мира)
12:00 – 12:45 Торжественный митинг «Морская дорога Победы» с участием духовых оркестров – участников VIII фестиваля духовых оркестров «Дирекцион-Норд». Церемония возложения цветов к монументу Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (пл. Мира)
13:00 Морской лекторий. Лекция Михаила Николаевича Копицы «Морская тематика в учебнике истории Архангельского Севера» (Северный морской музей)
13:10 – 13:45 Торжественное прохождение войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы и духовых оркестров – участников VIII фестиваля духовых оркестров «Дирекцион-Норд» (просп. Троицкий)
14:00 – 16:00 Праздничная концертная программа, посвященная празднованию Дня Военно-Морского Флота России с участием творческих коллективов г. Архангельска (пл. Мира)
14:00 Экскурсия под открытым небом «Архангельск – город воинской славы» (Северный морской музей)
15:00 Экскурсия в Северном морском музее (Северный морской музей)
15:00 – 18:00 Концертные и плац программы участников VIII фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» (площадь перед зданием Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова, Петровский парк, д. 1, Красная пристань)
15:00 Экскурсия «Три приезда Петра I на Север» по залам Архангельских Гостиных дворов в рамках Дня Военно-Морского Флота (Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные дворы», наб. Северной Двины, д. 85/86)
17:00 «Архангельск – колыбель Российского флота» – историческая прогулка по набережной Северной Двины с оптическими приборами в рамках Дня Военно-Морского Флота (Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные дворы», наб. Северной Двины, д. 85/86)
17:00 Экскурсия «Героические корабли Российского Военно-Морского Флота» (Северный морской музей)
18:00 Музыка в морском: Виктор Хабаров, саксофон (Северный морской музей)
19:00 «Необыкновенные приключения итальянки в России» – документальный лекторий о перипетиях покупки и доставки в Архангельск итальянской подводной лодки «Св. Георгий» (Северный морской музей).
(http://arhangelsk.bezformata.com)