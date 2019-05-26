Парламентские выборы на Украине – шоу-бизнес рулит

По последним данным, приходящим из Центризбиркома Украины, партия президента страны , квнщика и продюсера комедийных сериалов Владимира Зеленского, уверенно держит первое место, опережая ближайшего соперника более чем на 2о%.
Однако вряд ли «Слуга народов» получит эксклюзивное право на формирование нового состава кабинета министров, и ей придется блокироваться с кем-то, тоже преодолевшим 5-процентный барьер.
По мнению политологов, это будет партия «Голос» известного рокера («Океан Эльзы») Святослава Вакарчука. И начнется на Украине полный шоу-биз…
Судя по интонациям в утренних новостных выпусках на российском телевидении, Москва довольно такими результатами, ведь в Верховную Раду проходит также пророссийская «Оппозиционная платформа» и партия Юлии Тимошенко, у которой с нулевых особые доверительные отношения с Владимиром Путиным.
Впрочем, надолго ли? Наблюдатели прогнозируют, что уже на следующих украинских выборах верх возьмут радикалы… так и покатит.