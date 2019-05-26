Эколог: Что же нам делать со своим мусором?

Как известно, акции протеста против строительства новых полигонов под хранение ТБО происходят буквально по всей России. Но мусорная реформа объявлена, и ее придется проводить в жизнь… иначе зарастем.
Кто-то ссылается на международный опыт. Интересно, что ни в одной стране мира нет нормально выстроенной системы утилизации мусора, работающей без изъянов. Такова реальность.
В плюсах и минусах «мусорных» законодательств разных стран разбирался эксперт по международным экологическим программам, руководитель международной части проекта «Экология России», член международного экспертного центра Ecology.Expert Евгений Русак.
- Сегодня в России практически ежедневно вспыхивают яростные дискуссии по поводу того, как в родном отечестве обходятся с мусором. Тут нет ничего удивительного — тема мусора действительно невероятно важна. И если мы хотим, чтобы завтра нам осталось хоть немного места для жизни, то уже сегодня стоит задуматься, что же делать с мусором.
Проводимая в нашей стране масштабная мусорная реформа побудила обличителей любых несправедливостей на речи о том, что благородные западные страны давным-давно перерабатывают весь свой мусор и, конечно, сформировали строгие законодательства в этой сфере и тщательно их соблюдают. И нам — отсталым и унылым — стоило бы последовать их примеру. А именно — расформировать все мусорные полигоны и стать такими же цивилизованными и примерными. И вот тут, к сожалению, я буду вынужден всех разочаровать — и ситуация в развитых странах не такая радужная, и переработка отходов у них находится пока на достаточно низком уровне, да и полигоны они не убрали. И следовать их примерам во всем довольно глупо.
Эколог предлагает самую действенную схему – взять из американского и европейского опыта самое лучшее и подходящее нашей ментальности, откинув ненужный «сор». Так, есть доступная технологическая цепочка, прошедшая испытание временем в индустриально развитых странах: предотвращение отходов, минимизация отходов, вторичное использование, использование материального потенциала, использование энергетического потенциала, безопасное захоронение неиспользованных остатков.
Еще один полезный принцип гласит – «загрязнитель платит». Это значит, что производящий мусор берет на себя все расходы по его утилизации. Цена таких работ должна быть изначально заложена в стоимость товаров и услуг. В конечном итоге этот принцип должен мотивировать производителя к поиску новых решений и более экологически чистых технологий.
Третий принцип популярен на Североамериканском континенте, США и Канаде. Полигоны ТБО размещаются на отдаленных, малонаселенных территориях, по возможности в труднодоступных местах.
Есть модная ныне тема запрета производства и продажи одноразовой пластиковой посуды, но по заверениях специалистов это все-таки больше пиар-акция и напрямую к охране окружающей среды она не относится.
Большая проблема нашей страны в том, что рядом с городами-миллионниками уже нет мест для полигонов хранения той части ТБО, которая не подходит для переработки и подлежит утилизации. Зато в других регионах есть огромные пустующие территории. Естественно, что вывоз отходов туда встречает сопротивление со стороны местного населения и экоактивистов, в последнее время буквально кочующих по стране в погоне за громкими информационными скандалами. И все они ссылаются на «цивилизованный опыт». Однако вынуждены их разочаровать - даже для США и Канады — это единственный реально работающий способ решить проблему утилизации. У них тоже были протесты и, в конце концов, федеральным центрам удалось договориться с региональными. И в Канаде, и Норвегии, и в Соединенных Штатах были выработаны нормы полигонов, контроль за их соблюдением и государственные компенсации «мусорным центрам». Так как других выходов, кроме как строительства новых высокотехнологичных полигонов и выстраивания систем тотального контроля за ними, не существует, то необходимо решить, как минимизировать риски и дать регионам лучшие системы поддержки.
И тут к мусорной теме плюсуется такой важный аспект, как политический, который при определенных обстоятельствах может привести к дестабилизации обстановке в любом регионе. Надо сказать, что в странах Запада с такими проявлениями борются достаточно жёстко, с применением спецсредств, что можно увидеть в телевизионных репортажах.
При этом, как следует из опросов общественного мнения, большинство граждан не понимает смысла в сортировке бытовых отходов и в будущем этого делать не собирается. Тем более, не собираются отказываться от использования пластиковых пакетов, которые никак не выйдут из моды.
Отдельный абзац столичный эколог посвятил ситуации в Архангельской области. Позволим себе процитировать его полностью:
- Шиес — проект Москвы и контролироваться он будет из столицы, а значит местные элиты окажутся в стороне от больших денег. Это обидно. И эта обида понятна всему местному населению — во всем же всегда виновата Москва, это же проще. А значит любой митинг всегда соберет пару сотен человек с диванов, которые знают, кто виноват во всех их бедах. Это во-первых.
Во-вторых — когда борцы за всё хорошее начинают говорить о Шиесе — они никогда не упоминают о том, что же сейчас происходит в регионе с мусором. А ведь это очень интересный вопрос. Сейчас там функционируют две жуткие свалки на архангельском Окружном шоссе и в Северодвинске. И как уже сто раз заявляли местные экологи и федеральные эксперты, они даже опасней, чем многие свалки в Подмосковье или за Уралом.
Свалка на Окружном представляет собой 15 миллионов тонн вонючей смеси с миллионами крыс, выбросами ядовитого газа, прямо в болоте рядом с Юрасом, впадающим в Северную Двину, а свалка в Северодвинске вспыхивает пожарами с невероятной регулярностью. И все это — на расстоянии 500 метров от жилых домов. Но при этом обе эти свалки находятся вне критики и то, что Шиес раз и навсегда решит проблему этих региональных адов никто говорить не хочет.
Да и это не удивительно. У свалок на Окружном и в Северодвинске есть свои бенефициары. Никто не знает, что на них захоранивается. Никто не знает в каком количестве. Но ведь кто-то платит за доставку туда отходов, и кто-то подписывает бумаги, что они прибыли и это были условные двадцать машин фантиков от конфет. А проект экотехнопарка кардинально изменит картину: всем придется соблюдать законодательство и следовать экологическим нормативам.
Поэтому, на фоне криков о том, что полигон в Шиесе надо запретить, в регионе спокойно возникают непонятно откуда загружаемые свалки, а большие местные начальники уже написали бумаги о том, что дела на Окружном и в Северодвинске обстоят замечательно, и что обе эти неконтролируемые свалки надо не просто продолжать загружать, а даже увеличить срок их эксплуатации: в Архангельске — еще на 10 лет, а в Северодвинске — на 15. Ведь, если посмотреть на официальную документацию, подписанную штатными экологами — нарушений не выявлено.