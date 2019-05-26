Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Эколог: Что же нам делать со своим мусором?

Как известно, акции протеста против строительства новых полигонов под хранение ТБО происходят буквально по всей России. Но мусорная реформа объявлена, и ее придется проводить в жизнь… иначе зарастем.

Кто-то ссылается на международный опыт. Интересно, что ни в одной стране мира нет нормально выстроенной системы утилизации мусора, работающей без изъянов. Такова реальность.

В плюсах и минусах «мусорных» законодательств разных стран разбирался эксперт по международным экологическим программам, руководитель международной части проекта «Экология России», член международного экспертного центра Ecology.Expert Евгений Русак.

- Сегодня в России практически ежедневно вспыхивают яростные дискуссии по поводу того, как в родном отечестве обходятся с мусором. Тут нет ничего удивительного — тема мусора действительно невероятно важна. И если мы хотим, чтобы завтра нам осталось хоть немного места для жизни, то уже сегодня стоит задуматься, что же делать с мусором.

Проводимая в нашей стране масштабная мусорная реформа побудила обличителей любых несправедливостей на речи о том, что благородные западные страны давным-давно перерабатывают весь свой мусор и, конечно, сформировали строгие законодательства в этой сфере и тщательно их соблюдают. И нам — отсталым и унылым — стоило бы последовать их примеру. А именно — расформировать все мусорные полигоны и стать такими же цивилизованными и примерными. И вот тут, к сожалению, я буду вынужден всех разочаровать — и ситуация в развитых странах не такая радужная, и переработка отходов у них находится пока на достаточно низком уровне, да и полигоны они не убрали. И следовать их примерам во всем довольно глупо.

Эколог предлагает самую действенную схему – взять из американского и европейского опыта самое лучшее и подходящее нашей ментальности, откинув ненужный «сор». Так, есть доступная технологическая цепочка, прошедшая испытание временем в индустриально развитых странах: предотвращение отходов, минимизация отходов, вторичное использование, использование материального потенциала, использование энергетического потенциала, безопасное захоронение неиспользованных остатков.

Еще один полезный принцип гласит – «загрязнитель платит». Это значит, что производящий мусор берет на себя все расходы по его утилизации. Цена таких работ должна быть изначально заложена в стоимость товаров и услуг. В конечном итоге этот принцип должен мотивировать производителя к поиску новых решений и более экологически чистых технологий.

Третий принцип популярен на Североамериканском континенте, США и Канаде. Полигоны ТБО размещаются на отдаленных, малонаселенных территориях, по возможности в труднодоступных местах.

Есть модная ныне тема запрета производства и продажи одноразовой пластиковой посуды, но по заверениях специалистов это все-таки больше пиар-акция и напрямую к охране окружающей среды она не относится.

Большая проблема нашей страны в том, что рядом с городами-миллионниками уже нет мест для полигонов хранения той части ТБО, которая не подходит для переработки и подлежит утилизации. Зато в других регионах есть огромные пустующие территории. Естественно, что вывоз отходов туда встречает сопротивление со стороны местного населения и экоактивистов, в последнее время буквально кочующих по стране в погоне за громкими информационными скандалами. И все они ссылаются на «цивилизованный опыт». Однако вынуждены их разочаровать - даже для США и Канады — это единственный реально работающий способ решить проблему утилизации. У них тоже были протесты и, в конце концов, федеральным центрам удалось договориться с региональными. И в Канаде, и Норвегии, и в Соединенных Штатах были выработаны нормы полигонов, контроль за их соблюдением и государственные компенсации «мусорным центрам». Так как других выходов, кроме как строительства новых высокотехнологичных полигонов и выстраивания систем тотального контроля за ними, не существует, то необходимо решить, как минимизировать риски и дать регионам лучшие системы поддержки.

И тут к мусорной теме плюсуется такой важный аспект, как политический, который при определенных обстоятельствах может привести к дестабилизации обстановке в любом регионе. Надо сказать, что в странах Запада с такими проявлениями борются достаточно жёстко, с применением спецсредств, что можно увидеть в телевизионных репортажах.

При этом, как следует из опросов общественного мнения, большинство граждан не понимает смысла в сортировке бытовых отходов и в будущем этого делать не собирается. Тем более, не собираются отказываться от использования пластиковых пакетов, которые никак не выйдут из моды.

Отдельный абзац столичный эколог посвятил ситуации в Архангельской области. Позволим себе процитировать его полностью:

- Шиес — проект Москвы и контролироваться он будет из столицы, а значит местные элиты окажутся в стороне от больших денег. Это обидно. И эта обида понятна всему местному населению — во всем же всегда виновата Москва, это же проще. А значит любой митинг всегда соберет пару сотен человек с диванов, которые знают, кто виноват во всех их бедах. Это во-первых.

Во-вторых — когда борцы за всё хорошее начинают говорить о Шиесе — они никогда не упоминают о том, что же сейчас происходит в регионе с мусором. А ведь это очень интересный вопрос. Сейчас там функционируют две жуткие свалки на архангельском Окружном шоссе и в Северодвинске. И как уже сто раз заявляли местные экологи и федеральные эксперты, они даже опасней, чем многие свалки в Подмосковье или за Уралом.

Свалка на Окружном представляет собой 15 миллионов тонн вонючей смеси с миллионами крыс, выбросами ядовитого газа, прямо в болоте рядом с Юрасом, впадающим в Северную Двину, а свалка в Северодвинске вспыхивает пожарами с невероятной регулярностью. И все это — на расстоянии 500 метров от жилых домов. Но при этом обе эти свалки находятся вне критики и то, что Шиес раз и навсегда решит проблему этих региональных адов никто говорить не хочет.

Да и это не удивительно. У свалок на Окружном и в Северодвинске есть свои бенефициары. Никто не знает, что на них захоранивается. Никто не знает в каком количестве. Но ведь кто-то платит за доставку туда отходов, и кто-то подписывает бумаги, что они прибыли и это были условные двадцать машин фантиков от конфет. А проект экотехнопарка кардинально изменит картину: всем придется соблюдать законодательство и следовать экологическим нормативам.

Поэтому, на фоне криков о том, что полигон в Шиесе надо запретить, в регионе спокойно возникают непонятно откуда загружаемые свалки, а большие местные начальники уже написали бумаги о том, что дела на Окружном и в Северодвинске обстоят замечательно, и что обе эти неконтролируемые свалки надо не просто продолжать загружать, а даже увеличить срок их эксплуатации: в Архангельске — еще на 10 лет, а в Северодвинске — на 15. Ведь, если посмотреть на официальную документацию, подписанную штатными экологами — нарушений не выявлено.  

11 июль 15:35 | : Горячая тема / Экономика

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20