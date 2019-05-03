"Наведение порядка" или банальный передел? Как Архангельское областное Собрание решило оставить население без дров

Голосами депутатского большинства в областном Собрании на минувшей сессии в первом чтении был-таки принят скандальный законопроект, предусматривающий отмену исключительных случаев выделения лесосеки для муниципальных нужд и сельхозпредприятий.
Примечательно, что инициатором и разработчиком законопроекта выступила областная прокуратура, по данным которой в использовании полученной по исключительным случаям лесосеки имеются многочисленные нарушения. А условия федерального законодательства не позволяют закрепить обязанность использования лесосеки по определенному назначению в договорах купли-продажи. Ну, это если очень кратко.
Ключевой момент во всей этой истории – выделяемая муниципальная лесосека выставляется на аукцион по низкой цене и в относительно небольших объемах. Понятно, что участвует в этих аукционах местный малый и средний бизнес, который затем приобретенный лес в основном в виде дров поставляет на муниципальные котельные и населению. А вот общий объем муниципальной лесосеки впечатляет – по разным оценкам от 1 до 2,8 миллионов кубометров.
Отмена исключительных случаев, по сути, перераспределяет муниципальную лесосеку в пользу трех лесопромышленных холдингов региона – УЛК, ПКП «Титан» и «Группы Илим». При этом цена, по которой они получат лес, будет минимальной, порядка 50 рублей за куб, поскольку указанные холдинги осуществляют в регионе масштабные инвестпроекты.
Планируется, что ко второму чтению законопроекта холдинги и муниципалитеты заключат соглашения на поставку необходимого для отопления объема древесины. Только вот есть одна неувязочка. Поставки будут осуществляться на специальные площадки, которые должны организовать главы муниципалитетов. А как дрова попадут к конечному потребителю, видимо, тоже будет «головной болью» глав.
С резкой критикой предлагаемых нововведений на сессии выступил заместитель председателя комитета областного Собрания по сельскому хозяйству Игорь Арсентьев. По его мнению, указанный законопроект прямо противоречит реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Субъекты малого и среднего предпринимательства практически полностью будут выдавлены «из леса» в пользу крупных лесопромышленных холдингов. Депутат Арсентьев также считает, что главы муниципальных образований попадут в очень сложную позицию, если не сказать позу, когда им необходимо будет организовать доставку дров конечным потребителям. Кто это будет делать и по какой цене, пока остается большим вопросом. Кроме того, Игорь Арсентьев отметил, что в ходе обсуждения законопроекта на различных площадках представителей сельхозпредприятий вообще не приглашали, хотя один из исключительных случаев напрямую их касается. Депутат Арсентьев удивлен и действиями прокуратуры, которая, по его словам, занимается хирургией, вместо того, чтоб лечить больного терапевтическим путем. В пример он привел выделение бюджетных грантов, средства которых тоже порой используются не по целевому назначению. При этом никто ведь не предлагает вообще запретить гранты, как форму финансовой поддержки различных проектов.
Так чем же все-таки обернется законопроект, в случае его окончательного принятия? В первую очередь, скорее всего, повышением стоимости дров для населения. Во-вторых, ликвидацией части предпринимателей, малых сельхозпредприятий и пополнением рядов безработных теми, кто у них работал. В политическом смысле принятие закона может стать миной замедленного действия, ведь в будущем году выборы губернатора, а проблемы с дровами могут начаться уже в предстоящем отопительном сезоне. Вот вам и повод для нового витка социального напряжения. А оно нам надо, с нашим-то Шиесом?