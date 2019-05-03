Спасибо, что живой. Неизвестный чиновник областной администрации напал на Илью Азовского (видео)

Инцидент случился сегодня днем прямо у входа в здание администрации.
Чиновник, отказавшийся представиться, не пустил журналистов агентства «Эхо севера» в святая святых В планах наших коллег всего-то входило снять на камеру (для наглядности) то место, на ремонт и обновление которого собираются угрохать 330 млн. рублей.
Как результат этого вопиющего инцидента борьбы чиновничества со свободой печати, у главного редактора популярных в регионе изданий образовалась гематома на руке. Месте тела, являющимся его рабочим инструментом.
В связи со случившимся коллега Азовский сделал следующее публичное заявление:
- Больше всего меня поразило с какой холодностью и рассудительностью и как спокойно чиновник зажимал мою живую, теплую руку в дверях. Он даже не пытался изобразить, что сделал больно, что он не прав, что он превысил полномочия, что он (в конце концов) совершает противоправное деяние. Когда народ говорит, что чиновничество оборзело – это именно тот случай. Они уже даже не понимают, что своей борзотой они уже перешли все пределы. Он меня прекрасно узнал, я представился и даже в этот момент у него на лице ни один мускул не дрогнул. Думаю, что если бы на моем месте был молодой журналист, или просто случайный гражданин, то все могло быть гораздо страшнее. В данный момент благодарю судьбу, что этот человек вообще не набросился на меня и не покусал. Он запросто мог кинуться на шею, перекусить мне сонную артерию и пять литров моей крови фонтаном выплеснулись бы на крыльцо, возможно он стал бы её пить. Поэтому считаю, что мне повезло. Всего лишь гематома. Его даже по уголовке не наказать. Впрочем, всё зафиксировано в сюжете на видео. Если правоохранители посчитают нужным возбудиться, я готов дать показания. Если нет… Ждём, когда кого-нибудь покусают, или вспорют живот и вынут сердце. Как страшно жить…
Другие (пока не травмированные) члены Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» возмущены случившимся, воспринимают его как личное оскорбление и предупреждают распоясавшееся чиновничество – любая подобная провокация встретит коллективный отпор из всех имеющихся у нас в наличие орудий (средств массовой информации).
Наших не замай!
P.S. Стала известна фамилия чиновника-драчуна - это Валерий Кульборисов. Бывший омоновец, полковник Росгвардии в отставке...