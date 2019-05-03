Архангельск: Кто нас будет веселить в День города и почём?

Традиционно в последнее воскресенье июня Архангельск отмечает День города. На этот раз маленький юбилей – 435 лет со дня основания.
Также традиционно приглашены музыкальные коллективы для поддержания у жителей праздничного настроения. Не бесплатно. В социальных сетях уже развернулся спор – стоит ли овчинка выделки (гонорары и исполнительский уровень «звезд»):
- проект Viva (усеченный вариант «Хора Турецкого» - пять мужчин, исполняющих мировые хиты) – 451 000 руб;
- группа Reflex (попса) – 650 000 руб;
- Ёлка (поп-дива «на любителя») – 2 245 000 руб.
Расценки предоставлены депутатом Архангельского областного Собрания от партии КПРФ Леонидом Таскаевым («Ленька-НЭПман»).
Также молодого коммуниста волнует, почему праздничный концерт будет проводится на площади Профсоюзов, в непосредственной близости от… православного храма.
Напомним, Архангельск на День города традиционно посещают приглашённые артисты, от известных рок-групп («Калинов мост») до откровенной попсятины (несть им числа). По мнению наблюдателей, наиболее солидными (в плане гонораров) были концерты времён мэрства Александра Донского, которые он, по слухам, оплачивал из собственного кармана.
P.S. Кроме упомянутого мероприятия, к юбилею Архангельска по прямому указанию градоначальника Игоря Годзиша выпущен подарочный сборник «Открытия Михаила Васильевича Ломоносова» количеством 100 экземпляров. 30 из них уже были переданы в библиотеки города и 51 – в школы областного центра.
И еще много чего действительно полезного…
(на фото: та, что «на любителя»)