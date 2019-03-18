В ожидании Просветлённого губернатора, или Шиес уже в твоём подъезде

На минувшей неделе федеральные СМИ вбросили в общество важную инсайдерскую информацию, которой их региональные коллеги почему-то не уделили должного внимания. А ведь именно такая, пришедшая от таинственных собственных источников из-за кремлёвских стен, обычно серьёзно влияет на нашу жизнь. Если, конечно, являются правдой, а не очередной проверкой гражданского общества на вшивость и долготерпение.
Так вот, нам всем по большому секрету сообщили, что старший по внутренней политике в администрации президента Сергей Кириенко вводит новые критерии в оценку полезности глав российский регионов.
Теперь их работу будут оценивать по тому - насколько успешно они справляются с задачами по снижению уровня протестов, обеспечению общественно-политической устойчивости, повышению доли патриотически настроенной молодежи, и насколько высоко им удастся поднять планку «социального оптимизма».
Если более понятным языком – будет измеряться протестная активность в том или ином регионе, и делаться оргвыводы по персоналиям.
Короче то, от чего какой месяц штормит Архангельскую область. У нас уже сложно понять, за что выходит народ на улицу. Чтобы москвичи мусор не завозили? Или чтобы сняли губернатора Орлова? Количество плакатов за то и за это практически сравнялось. Полное впечатление, что, если действующего губернатора завтра отправят в отставку, никто и не заметит прибывающих на станцию Шиес вагонов с отходами московской жизнедеятельности. Всё будут праздновать и веселиться.
Кстати, процесс этот идёт достаточно давно. Года три назад или чуть меньше, когда о мусоре и разговоров не было, появился в нашем регионе некто Паймушкин, объявивший себя политконсультантом. Цель у него была конкретная - Игорь Орлов. В смысле создания негативного образа. Что уже тогда удивляло… вроде бы человек только-только выиграл выборы, четыре года минимум в запасе.
Паймушкина того быстро расшифровали, и он удалился восвояси. Но область нашу вниманием не оставляет, где только можно выступает экспертом по её делам (как правило, в негативном ключе). Зачем это уроженцу Симбирска, ныне жителю Подмосковья? Только не убеждайте меня, что он бескорыстный «воин правды»… я давно вышел из наивного возраста.
Или известный разговор с президентом на форуме в Сочи. Почему вопрос о московском мусоре в Архангельской области задала Путина вологодская журналистка? Единственный, кстати, вопрос от своего региона, и как-только за это её не разорвали дома?! Потому что от Поморья на этот раз никого не было, а слова про договор Собянина с Орловым обязательно должны были прозвучать в прямом эфире. Кому это нужно? Вопрос вопросов…
Кому мешает Игорь Орлов в должности губернатора (имеются в виду те, кто в состоянии дать под его снос деньги), тема для отдельного разговора. Кстати, не факт, что старания этих неизвестных вот-вот увенчаются успехом. Например, моих московских знакомых, имеющих в нашей области инвестиционный интерес, успокоили на высоком уровне – «спокойно работайте, революций не намечается». Конечно, у Кремля семь пятниц на неделе, а ещё могло иметься ввиду, что преемник продолжит начатые дела, но общее настроение Москвы такое. Пока за один только протестник никого снимать с должности не собираются, также обломались и недоброжелатели уральского Куйвашёва, чьи позиции в связи со скандалом вокруг строительства в Екатеринбурге храма никак не пошатнулись. У Москвы для этого слишком маленькая кадровая колода, вдруг оппозиция выборы выиграет?!
У нас те же волнения. В местных СМИ стали появляться материалы, в которых рассматриваются различные варианты. Да-да, я имею в виду статью из солидного и вполне лояльного действующей власти «Бизнес-класса», подписанную неким таинственным Эдиком Молчановым (кто знает такого журналиста?). Набор выдан вполне стандартный, сто раз эти же персоны обсуждались, но сейчас с претензией чуть ли не на политическую сенсацию. Зачем? А чтобы было.
Павленко, Юрков, Годзиш… и некто неизвестный из Москвы. Кто-то считает последнего наиболее вероятным кандидатом, ссылаясь на мурманский прецедент с Чибисом. Но здесь не учитывается, что заполярным регионом долгое время правила барышня из местных (Марина Ковтун), и так всех достала, что там согласны и на варяга. У нас этот приём уже не пройдёт по определению. (Кандидатов не от партии власти даже не рассматриваю, никто их не пропустит, слишком ВПК-шный регион, кто даст эсеру или коммунисту хотя бы формально руководить полигоном на Новой Земле, слишком много чести).
Странно, что неизвестный мне Эдичка забыл упомянуть такие экзотические варианты, как Донской и Древарх-Просветлённый. К слову, бывший мэр Архангельска, много раз оскандалившийся, продолжает оставаться одним из самых популярных политиков прошлого, если судить по репликам в соцсетях. Вот народ… этих избирателей даже не смутила наша запись двухлетней давности, где этот неудавшийся кандидат в президенты предстаёт во всей своей сегодняшней пошлости.
Что касается Человека-Дерева. Его вспоминают, когда хотят сделать больно Поморью – мол, лучшего, чем этот придурок, не заслуживаете. Хитрый, кстати, придурок. Моё твёрдое убеждение, что когда-то Андрюша Христофоров, никогда не любивший много работать и разочаровавшийся в собственных предпринимательских талантах, сам себе придумал образ, который его и кормит, и возит (в Москву), и даёт гарантию неприкосновенности. Скажите честно, кому ещё будет позволено безнаказанно обливать людей в форме мочой?
Одна из самых популярных пьес в мировой драматургии - «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета, её ставят и ставят. Потому что актуальна во времени и пространстве – люди ждут и ждут этого мифического Годо, который придёт и всё исправит, всех рассудит… при этом сами ни хрена не делают.
Придёт руководить Архангельской областью наш хитрый придурок с крылышками за спиной или списанный федеральный министр, а то и прокурор, сразу рай наступит и общественное согласие? Да любой упрётся рогом в мусорную проблему. И в то, что народу надо менять свою философию. Пример, когда-то главного десантника страны Шаманова поставили руководить Ульяновской областью… и что? Вернулся генерал обратно в войска, с ними проще.
Вот Игорь Орлов издал распоряжение к концу 2019 года всем бюджетным организациям перейти на раздельный сбор мусора, им он в состоянии приказать. А я уже слышу от бюджетников скептические смешки. Собрать-то несложно, а как его вывозить будут? Один знакомый, имеющий непосредственное отношение к архангельской коммуналке, рассказывал, как на отдыхе в итальянской провинции они с супругой законопослушно складывали домашний мусор в мешки разного цвета. И потом из окна в ужасе наблюдали, как местные мусорщики забрасывали их вперемежку в одну спецмашину…
В соцсетях много героических постов о шиесском противостоянии, аж слезу прошибает. Но они всё чаще соседствуют с фотографиями, сделанными на лесных лужайках, пляжах, во дворах… даже в подъездах. Брошенный мусор везде! Спорить могу, его оставляют и те, кто участвует в митингах, кто ездит на «вахты протеста» в Урдому. Потому что бунтовать намного интересней и веселее, чем ежедневная уборка за собой.
Так какого Просветлённого вам ещё надо?!
Леонид Черток