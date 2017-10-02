Ковтун, Бердников.... кто следующий? Губернаторы слетают теперь и весной

Главы сразу двух российских регионов один за другим подали в отставку.
Вчера вечером стало известно об уходе губернатора Мурманской области Марины Ковтун, в окружении которой начались посадки.
Сегодня утром о своем желании перейти на другую работу заявил глава Республики Алтай Александр Бердников.
Этих двух руководителей объединяли нижние места во всевозможных рейтингах влияния и популярности.
А что с Игорем Орловым (Архангельская область)?
Анализ весеннего губернаторопада читайте в ближайшем воскресном выпуске Итогов недели…