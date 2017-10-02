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Ковтун, Бердников.... кто следующий? Губернаторы слетают теперь и весной

Главы сразу двух российских регионов один за другим подали в отставку.

Вчера вечером стало известно об уходе губернатора Мурманской области Марины Ковтун, в окружении которой начались посадки.

Сегодня утром о своем желании перейти на другую работу заявил глава Республики Алтай Александр Бердников.

Этих двух руководителей объединяли нижние места во всевозможных рейтингах влияния и популярности.

А что с Игорем Орловым (Архангельская область)?

Анализ весеннего губернаторопада читайте в ближайшем воскресном выпуске Итогов недели

20 март 10:27 | : Горячая тема / Политика

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