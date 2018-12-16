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Наши не пропадут! Уволенный глава Каргопольского района Егоров пристроился в Ярославле

Некто Андрей Егоров возглавил «Ярославское спецавтохозяйство» (муниципальное унитарное предприятие). Местные журналисты копнули и ахнули – это бывший глава Каргопольского района Архангельской области, который проявил полную неспособность к руководству территорией, за что и был отправлен в отставку губернатором Игорем Орловым в 2017-и году.

Напомним, Егоров как глава района попал в поле зрение архангельских журналистов и властей региона после того, как морально поддержал сокращение зарплат местном бюджетникам, вызвав в патриархальном Каргополе настоящую волну народного гнева, вылившуюся в череду акций протеста. Эти события два года назад широко освещались в СМИ и активно обсуждались в интернете.

Кроме этого, к нему же имелись претензии по строящимся объектам и выполнению государственных программ. И даже спокойный при решении кадровых вопросов глава области Игорь Орлов после нескольких личных встреч с Егоровым махнул рукой – «к ответственной работе неспособен».

Ярославские коммунальщики и журналисты в ужасе от такого назначения. Ведь «САХ» - предприятие специфическое, им должен руководить человек, как минимум хорошо знающий город… не говоря уже о деловых качествах.

Местная мэрия пока никак не комментирует данное кадровое решение.

Сочувствуем ярославцам!

05 март 12:04 | : Горячая тема / Скандалы

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