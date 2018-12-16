Архангельская область: Исаев, Секушин, Кравец... кто греет руки на мусорной теме?

Известная идиома про «когда паны дерутся, у хлопцев чубы трещат» получила своё воплощение в случае с антимусорным протестом.
Правда, в самом современном варианте – паны делили деньги и славу, когда хлопцы забесплатно мёрзли на митингах.
Я про историю, как москвич Никита Исаев поссорился с северодвинскими активистами. Вот отрывок из его гневной отповеди уже бывшим соратникам по борьбе, появившейся в соцсетях в самый канун Дня защитника Отечества:
23 февраля мы планировали собрать общественность в Северодвинске и по успешному опыту нашего круглого стола 14 ноября прошлого года потребовать от губернатора Архангельской области Орлова выполнить требования ухода в отставку и закрытие мусорной свалки в Шиесе.
…Однако, организаторы архангельских протестов Дмитрий Секушин и Пётр Васильев, решили проводить протест «без политики», без политических лозунгов, отставки губернатора и прочее.
За Никитой Исаевым вообще любопытно наблюдать. Малосимпатичный человек, что видно даже по телевизионной картинке, резко активизировал свою оппозиционную деятельность, выступая экспертом в Национальном рейтинге по двум чужим для него регионам – Поморью и Саратовской области. Ничего необычного, стандартный набор обвинительных штампов в адрес глав регионов, фактуру легко найти в интернете.
Неужели собирается избираться губернатором и туда, и туда? Это вряд ли, не совсем же он чокнутый. Симптоматично другое – в обоих случая часть текста посвящена именно мусорной реформе, что в его авторской интерпретации звучит чуть ли не приговором действующей региональной власти.
Возможно, политик Исаев нашёл-таки своего любимого конька, взнуздал и хочет вскочить на нём куда-нибудь повыше, чем низовые уличные митинги (говорят, на телевизионные ток-шоу его перестали приглашать за незначительностью политического веса). Но также возможно, что он получил некий заказ именно по теме обращения с ТКО. А любой подобный заказ – это деньги. Не зря же из столицы доносятся разговоры о том, что страсти вокруг размещения московских отходов идут от антисобянинцев, которые работают с дальним прицелом – перекрыть мэру Москву не столько дорогу на новый срок (что тоже актуально), сколько дискредитировать его в глазах всей России как возможного путинского преемника (это, так сказать, дальняя стратегия, а сиюминутно могут попытаться что-нибудь отжать).
А что Секушин с Васильевым? Как выяснилось, эти двое тоже между собой не дружат и просят их фамилии рядом не ставить (заранее извиняюсь). Первый бьёт себя в грудь и утверждает, что он прежде всего экозащитник, что странно слышать от бывшего активиста иконы русского протеста Навального. А там ПАРНАС с «Яблоком» демонстративно откололись, заявив, что у них свои задачи. Так какие же всё-таки – политические, экономические или экологические?
Всё это выглядит несколько странным на фоне того, что в стане сторонников региональной реформы ТКО и экотехнопарков спокойствие и согласие. Скажете – у них подпитка из одного источника? Соглашусь… но и у протестников без неё не обходится. По крайней мере, у верхушки.
История из 90-х. Недалеко от метро «Преображенская площадь» жил смотрящий от братвы по району, не успевший ещё в тот славный период первичного накопления капитала приобрести рублёвскую недвижимость. Стоит ли говорить, что в его дворе всегда был порядок и тишина. Таким соседом не нарадуешься… одно но – ставил свой 600-й Мерс на газон перед окнами. Бабушки у подъезда пытались урезонить… приехал джип с братвой… только квадратными плечами повели – все снова довольны.
Управа на крутого нашлась откуда не ждали. Однажды утром под «дворниками» своего мерина он обнаружил предупреждение следующего содержания: «Если ты, кАзёл, ещё раз поставишь свою вонючую тачку на нашу зелёную травку, перебьём все стекла и порежем шины. Партия зелёных».
И что бы вы думали – наш авторитет перестал ставить туда своё авто. Он не боялся разборок ни с ореховскими, ни с люберецкими, но понимал, что против этих экологических бойцов ему не выстоять…
Именно такие активисты и выходят морозным воскресным днём на акции протеста, за что их можно и нужно уважать. Но выходят-то по призыву тех, кто имеет с этого шума реальные дивиденды… вот, что обидно. Это настолько лежит на поверхности, что я очень удивился – почему на последней программе «Позиция» не обсудили сам собой напрашивавшийся вопрос: что дешевле обходится по материальным затратам – организация и информационная поддержка уличного митинга или однодневного экологического форума? А ведь дискуссия к этому шла, чуть-чуть эфирного времени не хватило.
Вообще это важно – лицо того, кто представляет ту или иную идею, общественный проект или протест, отсюда и уровень доверия к предлагаемому.
В середине февраля мне позвонил абонент, представившийся Александром Кравецом (пишу так на случай, если реальный персонаж начнёт открещиваться, хотя лично я в авторстве не сомневаюсь) и… такого грязного мата я не слышал с армейских времён. Чего было записывать, всё равно не опубликуешь. Очень звонившего интересовала моя инвалидность, что он потом подтвердил в разговоре с коллегами из «Эха севера».
Вот такой лексикон у председателя Урдомского поселкового совета. Чему удивляться, что экологический протест в этой местности маргинализирован до предела – подпиливают столбы, поджигают рабочую технику, оскорбляют вахтовиков, сочиняют гадости про притоны в рабочих вагончиках. Каков командир, такие у него и партизаны.
Не секрет, что сам Кравец - человек олигарха районного масштаба Успасских. Я слышал от уроженцев тех мест удивлённое – а ему-то, деловару, зачем это надо?! Как вариант: приехали московские эмиссары от антисобянинского протестника, узнали, кто здесь всем заправляет, заинтересовали… тот, в свою очередь, позвал Кравеца на разогрев. Ну, а рядовые участники действительно бьются за родную землю и не хотят слушать никаких аргументов. Их-то как раз и жалко.
Политическую составляющую всего происходящего видно невооружённым глазом. Уже объявили – в Рикасихи ничего строиться не будет, тем более везти туда московский мусор… ни одна логистика не выдержит. Так ведь нет, протестная риторика не меняется, лозунги всё те же, новые митинги не за горами.
Понравилось? Или кто-то не все полученные авансом деньги отработал?
Леонид Черток