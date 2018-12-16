Архангельск: Хотите как в Бразилии? Реплика в защиту дворового хоккея

Немного о том, как областная столица отметила День защитника Отечества.
Не за праздничным столом с чоканьем, всё-таки это удел взрослых, отслуживших.
Но если 23 февраля считается праздником всех мужчин, стоит подумать и о тех, кто пока рассматривает военную технику только на картинках.
Вечный вопрос - что дарить мальчишкам в этот день (все носки скупили для отцов)… опять игрушечный автомат… а если подросток вышел из этого возраста?
«Аквилон Инвест» нашёл выход – уже несколько лет подряд строительный холдинг устраивает для детей двух архангельских округов, Ломоносовский и Майская горка, праздник дворового хоккея.
Об этом подробно рассказано в публикации, и я бы не стал возвращаться к этой теме, если бы не наткнулся в соцсетях на ироничные реплики в адрес устроителей и участников, мол, что за бред «хоккей в валенках» в конце второго десятилетия XXI века. Ну, и обвинения в самопиаре организаторов, куда от этого денешься.
Теперь беру слово я.
Как раз дворовый спорт то положительное, что автор взял бы в настоящее время из советского прошлого. Ещё в первые свои приезды в Архангельск обратил внимание – здесь почти не играют в футбол ни во дворах, ни на школьных спортивных площадках. Тогда объяснили - здесь север и хоккей всему голова. Для этого нужна хоккейная коробка? Совсем необязательно. Мы около своей школы гоняли по асфальту досками от ящиков пробку из-под шампанского, и это было так здорово! Чем вам не московский вариант архангельского хоккея в валенках?
Но это на случай полного безрыбья. Каждый уважающий себя двор имел хоккейную коробку, центр сосредоточия всей детской жизни. Рядом могли быть качели, песочница и горка… оттуда малышня с завистью смотрела на хоккейно-футбольные баталии, ожидая, что вот скоро подрастут и тоже вольются.
А сегодня? Напомнить, какой разнос устроила представитель Центрального штаба ОНФ, узнав, какие бюджетные миллионы осваиваются в безликих архангельских дворах? Сколько может стоить хоккейная коробка, пусть даже с освещением в тёмное время? Никак не 11 000 000. А ведь только её поставь, и двор сразу оживёт задорными детскими криками.
Но нужен спрос. Он придёт только через такие дворовые турниры. Кстати, как и спортивные успехи. Все, наверное, читали, что в Бразилии в футбол играют буквально на каждом свободном клочке земли или пляжного песка, оттуда и бесконечный спортивный резерв.
Так что большой хоккей начинается с валенок… и никакого пиара.
Леонид Черток