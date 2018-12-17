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Бывший журналист ИА RUSNORD стал последним, кто выиграл у Друзя в России

Александр Бочнев, бывший архангельский журналист, работавший в «Руснорде» в середине нулевых, ныне живет и трудится в городе-курорте Геленджике.

«Нетривиальная игра» с Александром Друзем на тему «Большая Страна» прошла 14 февраля в Сочи в ресторане «Байкал» в рамках культурной программы Российского информационного форума.

Формат – «Что, где, когда?».

Устроитель мероприятия – Фонд Росконгресса.

Александр Бочнев создал свою команду «Друзья Друзя»… и победа.

После чего Великий магистр интеллектуальных игр отбыл в США… как он уверяет, на гастроли.

Напомним, имя Друзя попало в разряд скандальных новостей, когда уже бывший продюсер передачи «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер обвинил его в попытке купить правильные ответы.

Данную версию Александр Абрамович отрицает, объясняя предъявленную публике запись телефонных переговоров тем, что он сам пытался вывести проходимца Бера на чистую воду. Тем не менее, он был декларативно отлучен от эфира руководством Первого канала, что многие восприняли концом его карьеры на российском телевидении.

Однако часть наблюдателей посчитали, что произошедшее не более чем хитрый пиар-ход для повышения зрительского интереса к интеллектуальным играм на ТВ. Косвенное тому подтверждение присутствие Друзя на Сочинском форуме… кто же мошенника близко к президенту подпустит?!

  

27 февраль 13:16 | : Горячая тема / Культура / Скандалы

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