Депутаты Архангельского областного Собрания не поддержали «мусорный» референдум

Ради детального обсуждения этого вопроса народные избранники, находящиеся на очередной сессии, отказались даже от своего законного перерыва.
Сторонники проведения референдума (в основном от оппозиционных партий) напирали на то, что их «уже ненавидит народ» и как было стыдно тем из них, кто оказался в списке «Позорного полка».
Противники референдума (в основном из фракции «Единая Россия») посчитали, что два процента населения, принявших участие в антимусорных мероприятиях, еще не весь народ.
К тому же часть вопросов, заявленных в проекте референдума, идут вразрез с действующим законодательством и не являются прерогативой регионов.
Депутат Виктор Заря (ЕР): — Надо понимать, что мы — законотворческий орган и должны при принятии решений руководствоваться законами. Если они будут нарушены, то какие же мы с вами депутаты? Мы с вами живем в едином экономическом пространстве. Оно обеспечивает единое правовое регулирование экономически-хозяйственной деятельности на территории всей России. А отходы, о которых говорится в вопросе референдума, — это товары. Как мы можем запретить ввоз товаров?
Итог голосования признать проект постановления по проведению референдума незаконным: 26 мандатов «за», 14 – «против», 4 не участвовали. Всего сегодня на сессии присутствовали 44 депутата.
(С сомнениями экспертов в отношении данного референдума можно ознакомиться здесь)