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Среда подлецов. Как Архангельск побывал в лапах террористов

В среду с утра мне позвонил знакомый:

- Ты, журналюга, не знаешь, что в городе творится? Мой родственник приехал ложиться в областную на плановое лечение, а ему от ворот-поворот. Говорят, угроза взрыва… всему Архангельску. Да кому мы на… (непечатно) нужны, кроме клопов?!

Действительно… я пролистал интернет, а там…

Нет, не буду мучить подробностями, вы их не хуже знаете. Какие-то падлы то ли обзвонили, то ли отписали в социально-значимые объекты – школы, больницы, поликлиники… заметьте, ни в мэрию, ни в правительство области и не в заксобрание, тут, если что, народ только возрадуется (это я логику террористов вычисляю). Пуганули, разве что, администрацию Приморского р-на, но об этом громко не сообщали, боялись, народ встанет в очередь к террористу – дай мне, дай мне кнопку нажать! Зато Главпочтамт на уши поставили в отместку «Почте России» за утерянную посылку с тротилом (авторское предположение).

Школы моментально эвакуировали. Все, хотя звонили-писали далеко не всем. Мой шалопай-десятиклассник позвонил радостный:

- Пойдём с ребятами по пивку за террористов… такая нечаянная радость… у нас как раз сдвоенная алгебра.

Холку бы ему намылить… так ведь сам таким был.

Только странно. Школы эвакуировали, а детсадики – нет. Это что за логика такая – на малышей у извергов рука не поднимется, или родители новых по-быстрому нарожают? Простите за цинизм, но я действительно не понимаю.

Из больниц, правда, никого не вывозили. Просто временно прекратили приём плановых, не отказывая тем, кто по скорой. Проверили… ничего не нашли…  часам к трём всё вернулось на круги своя.

То есть, паника без трагических последствий. Это условия игры такие – если угрожают, надо реагировать.

А если наплевать на подобные сообщения – нас не поставишь на колени..?  Известно, что взрывают всегда без предупреждения. Но представим, что здесь орудуют действительно террористы. И они взрывают школу, в которой оказалось гордое и несгибаемое руководство. И как жить после этого?

Сразу вспоминается известная притча про Ванюшу-шутника, который пугал деревню волками, а волки про это каким-то образом прознали, и как-то ночью перерезали всю скотину.

В это время в соцсетях вовсю шла конспирология – почему угрозы взрывов стали поступать перед большим воскресным митингом… власти хотят объявить режим ЧС и всё отменить?! Даже комментировать придурков не хочу, такими вещами не шутят. К тому же любая утечка подобной информации может стоить чиновникам, как минмум, тёплого местечка, увольнение с волчьим билетом… кто же рисковать будет?! Пусть проорутся Москве на забаву.

Так кто же пугал Архангельск, кому это выгодно?!

Задал вопрос коллегам по «Вольному делу». И получил в ответ…

Илья Азовский (ПСЗ, Эхо севера):

- Это диверсия. Это беда. Это печальное последствие бесконтрольного развития массовых коммуникаций и средств связи. Обратная сторона анонимности в Интернете. Любое достижение цивилизации - только изначально благо, любой технический прогресс - это проблема, это боль, это беда. Мошенники, вредители и просто шизоидные типы вовсю использую Интернет и современные мессенджеры в своих тёмных делах. И, увы, при всём своём величии, военной мощи, многочисленности правоохранительных и надзорных структур государство перед ними бессильно. На минувшей неделе мы имели дело с терроризмом (или его формой) – уголовка. Но от Интернет-уголовщины люди страдают давно и постоянно… Из отчета начальника УМВД по Архангельской области генерал-майора Сергея Волчкова – цитата: В прошлом году на территории региона количество случаев мошенничества возросло более чем на два процента, зарегистрировано в прошлом году и в начале этого две с половиной тысячи случаев, раскрыто 660 преступлений, работа по остальным продолжается. Из общего количества 1100 — так называемое дистанционное мошенничество, то есть с использованием средств мобильной связи и Интернета. Осложняет расследование тот факт, что пострадавшие обращаются по месту жительства, а лица, подозреваемые в основном находятся на территории других субъектов Российской Федерации, а бывали и факты, когда они находились за пределами нашей страны. Конец цитаты. Иными словами, суверенитет в нынешние времена – относительное понятие. Государство бессильно в защите своих граждан. И от мошенников. И от террористов. Повторю, это беда. Вдвойне беда бедовее, если посмотреть на реакцию в соцсетях. Рефлексирующие диванные аналитики и профессиональные революционеры тут же это связали с мусорными протестами. Для тех, кто организует массовый психоз, всё происходящее бизнес. На Руси таких называли мироедами. Ясно, что связь с протестными акциями – бред, теория заговора. Но качать тему для мироедов оказалось очень удобно. Ещё бы, всё просто: вот митинги, вот массовый интернет-терроризм. Бред оказался бредом – никакого ЧС не объявили, митинги не запретили. Но какая уже разница – тема вкачана в умы людей, и тезис для оправдания лжи готов: власти испугались разоблачения. Мироедство как стиль поведения. Громче, нахрапистее и безнаказанней. Чем невероятнее ложь, тем легче в неё верят массы. Тезис мироеда Геббельса жив и в 21 веке. За всем этим как-то поблекла суть. Удар Интернет-террористами был нанесен по школам и больницам. В этом подлая суть этих тварей. То есть ударили по детям и по больным. Создали кошмар учителям и врачам. Тем, кто незащищеннее, тем кому, тяжело. По тем и бахнули. Не по Правительственным учреждениям, не по бюрократам. А по самым слабым. Подлецы, что тут комментировать. И методы у них подлые.

Николай Прокофьев (Архсвобода):

- Не вижу в произошедшем абсолютно ничего необычного. В последнее время случаи подобного рода стали обыденными и воспринимаются обществом, как нечто скучное. Судите сами... Сегодня уже все про вчерашние "виртуальные бомбы" забыли. На месте власти я бы радовался даже, что какие-то моральные уроды отвлекают общество от реально важных моментов в жизни этого общества, "развлекая" нас сообщениями о бомбах. Не исключено, что именно власть подобными вещами теперь и занимается... Такого рода "игры" спокойно укладываются в людоедские правила ведения современной идеологической войны режима с населением и некоторыми даже подаются в кулуарах Кремля, как пример "удачного политологического решения" в направлении отвлечения внимания масс от реальных проблем...

Андрей Рудалёв (Беломорканал):

- Впервые в Архангельской области применил эту тактику молодой северодвинский дегенерат в 2015 году, который уехал на Украину воевать за карателей. Уже тогда было понятно, что подобная изматывающая тактика дестабилизации довольно действенна и дальше будет довольно широко использоваться. Тогда северодвинский отморозок кошмарил город на протяжении нескольких месяцев. Регулярно «минировал» жилые дома, в том числе тот, в котором сам жил, школы, больницы и торговые центры. После утихомирился или его утихомирили. Вслед за неадекватами и дураками, как правило, приходит довольно прагматичная публика, у которой свои задачи. Так что к подобному надо быть готовым. Как? Это уже дело спецслужб. Пока атаку, которая произошла на днях, можно воспринять за неплохую репетицию для спецслужб. Но тут главное, чтобы не замылился взгляд. Как в истории с мальчиком и волком: дураки кричат «бомбы, бомбы!», а потом, когда на них перестают обращать внимания, но приходят отморозки и бомбы материализуют.

АРХАНГЕЛЬСК, БУДЬ БДИТЕЛЕН!

Леонид Черток

03 февраль 08:28 | : Горячая тема / Политика / Происшествия

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