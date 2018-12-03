Архангелогородец Илья: "Мне милей родная затрапезность". Последний плач по Арктическому форуму

Вторую неделю областную столицу оглашают стоны – ах, у нас Арктический форум отменили!
То есть, всё рушится. Самая популярная версия – это губернатора Орлова Москва наказала за мусор. Тот мусор, что сама же сюда собирается поставлять (по версии экоактивистов). Смешно? Обидно… когда у людей с логикой проблемы.
Сначала стоял общий стон.
Потом его разделили по корпоративным интересам.
Отельеры жалуются на упущенную прибыль. Что понятно, такого одномоментного наплыва гостей поморской столицы, как ожидалось на этот форум, не было и, наверное, уже не будет.
Только давайте разбираться по пунктам.
Из жалоб, поступивших от недавно отстроенного и запущенного в эксплуатацию самого северного Novotel’я следует, что он на этом потерял миллионы. Не будем считать потери в чужом кармане (в своих бы не допустить), но по тональности похоже, что гостиница именно под это мероприятие и строилась. Тогда это бизнес-провал! Сколько там может разместиться гостей… 100-120 от силы, что подтверждает администрация. На 2-3 дня… пусть с питанием, сауной, залом для пресс-конференций, даже с эскорт-сопровождение (если таковой стоит в прейскуранте). Никто меня не убедит, что эти гости будут прям-таки швыряться деньгами за дополнительные услуги… не тот случай и не те люди, да и сам Архангельск – не Куршавель. Всё будет строго и бюджетненько, ведь это даже не Давос, где собираются бизнес-крутыши со всего мира, где выпендриться перед друг другом своего рода проявление патриотизма.
К тому же, по заявлению администрации «Новотеля», каждому арктическому гостю готовился приветственный подарок, а это сразу минус прибыли. Другое дело, проверить готовность персонала к приёму высоких гостей. Но в этом случае лучше подождать следующего кинофестиваля ARCTIC OPEN, который обещает собрать кинозвёзд со всего мира… вот уж капризов будет выше крыши!
Ладно, сто человек расселили, остальных куда? «Пур-Наволок», «Столица Поморья», «Двина»… в моём представлении, полторы тысячи гостей никак не расселить (а там речь шла о 4.5 тысячах). Даже если по трое в номер, даже «Беломорскую» задействовав.
Причём, обратите внимание, при перечислении отелей их звёздность падает… как объяснить гостям форума такую сегрегацию? Они всё сразу поймут по одному внешнему виду.
И никакой это не мусор… это организатор форума Росконгресс упал в ноженьки Кремлю -«не губите – не позорьте». И, если мелкие бытовые неурядицы на двух прошедших международных кинофестивалях скрасила теплота приёма, то тут город заполонили бы прагматики, которые могут воспринять скрипящую под их телами кровать как личное оскорбление.
Нужен президенту Путину такой подарочек?
Кто там ещё жалуется… рестораторы? Отлично.
Кокетничают. Их уже задрали проверками. Пока были только местные надзоры. А вот взялся бы уже помянутый Росконгресс с его нормами приёма гостей, вот когда уши в трубочку свернутся. Причём за совсем небольшие деньги, при плотном графике форума его гостям не разгуляться, а на комплексах много не наваришь, да и московские организаторы не дадут.
Опять же особенность ожидаемого контингента. Уж если вырвутся на свободный вечерок, обязательно захотят отведать что-нибудь исконно местного, поморского. И куда за этим идти? Вон, ресторан «Поморский» даже комментировать отказался.
Продавцы сувениров говорят о потерянном настроении. Возможно и так. Для них. Потому что в нетуристическом городе Архангельске лишняя тысяча гостей, которым надо хоть что-то увезти на память… ну, так принято… какое – ни какое подспорье очень малому бизнесу. А вот средний уже и не заметит.
Зато геморрой просто жителям. Из реплик на интернет-форумах: Форум раз в год и даже реже, и потому и только потому город обязан жить без форумов вообще.
Так что не нойте о недополученной прибыли,
а лучше город свой стройте красивым и удобным, чего еще делать и делать многие лета.
Это в общем, не говоря про бытовые неудобства, с которыми в эти дни непременно бы столкнулись горожане. Тут я передаю слово коллеге Азовскому из «Эхо севера». Илья днями вернулся из гостеприимного Таиланда, где всё рассчитано на приём и ублажение гостей, огляделся вокруг… ну, и настроение у него соответствующее:
- С одной стороны, очень печально. Ибо всегда приятно осознавать, что ты родился и живешь не в жопе мира, а в центре. И что вокруг твоего города активная движуха, он развивается и известен не только тем, что отсюда когда-то удрал Ломоносов. Конечно, было бы приятно осознавать, что мой Архангельск - это арктический Давос. В этом смысле обидно. Обидно, досадно, но ладно. Что естественно, то не безобразно. ЕСТЕСТВЕННО, что Архангельск никакая не столица Арктики, а её прихожая с кладовкой. ЕСТЕСТВЕННО, что Архангельск не подходит для встреч мировых лидеров и вообще солидных людей. ЕСТЕСТВЕННО, что инфраструктура города - это позор страны и вообще планеты Земля. ЕСТЕСТВЕННО, что сделать что-то с этим городом в преддверии форума было уже невозможно, да и не целесообразно.
ЕСТЕСТВЕННО. Все это очень естественно... И тем обиднее.
Обидно ещё от того, что власть областная и городская считает вверенный народец поморский какими-то даунятами. Ибо столько лет втирали, лепили и чесали нас рассказами про то, что Архангельск станет центром развития Арктики, столицей её, и что все это есть точка роста. Сейчас очевидно, что все это был блеф. И, увы, очень надоело быть правым. Правым - в смысле провидцем. Случилось так, как я писал ещё за год до первого арктического форума - напрягались, тратились, надеялись. И всё оказалось бессмысленным. Арктический форум позапрошлого года - он как развитие туризма в Архангельской области: тупая и бездарная трата денег. Не отрасль экономики, а чёрная дыра для финансов. Экономика, это когда вложил и приобрел. А черная дыра - это когда деньги летят и летят. И на деле вместо экономики только статья расходов.
Очень жаль. Искренне жаль владельцев Новотеля и рестораторов - УЖЕ потратились и обломались. Но ЖАЛЬ здесь относительное - неужели настолько тупы, чтобы верить власти? Есть же жизнь с её суровыми фактами, а есть сказки. Поверили в сказки - обломались.
Теперь главное. О причинах переноса. В соцсетях пишут полную фигню - дескать, мусорные протесты стали причиной. Чушь. Протесты ФСО-шники заглушили бы с легкостью - пара задержаний урдомских упырей-депутатов, которые ещё и бизнесмены и всё бы прекратилось. Нет, настоящая причина в том, что Россия находится в той экономической реалии, когда проводить два форума международного уровня подряд - нереально. Имеется в виду Арктический форум и нефтегазовый. Их решили объединить. Теперь представьте себе публику на нефтегазовом форуме. Представили? Теперь надо выглянуть в окно и увидеть Архангельскую реальность: эмир Катара, или любой из нефтешейхов в Архангельск прибыть не сможет. Просто Новотель, это в лучшем случае для прислуги. А по факту - это отель для среднего класса. Но ничего лучше Новотеля в Архангельске нет. Питер - столица форумов. Пусть там все и проводится.
Теперь о личном. ЛИЧНО я как горожанин рад переносу форума. Задолбали во время прошлого форума суровые фсошникии и прочие тайнос агентос - даже у «Пур-наволока» останавливали - по набережной было не погулять. Петровский парк закрывали. Ни в один из кабаков не попасть было. Пробки, перекрытые движения. Плохо, безобразно и очень неудобно жить в столице. Пусть даже и арктической. Милее родная затрапезность Архангельска.
Присоединяюсь.
Леонид Черток