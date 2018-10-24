День дурака на Руснорде отменяется? Вопрос к депутатам Госдумы от Архангельской области

Вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за публикацию недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей.
За принятие проекта проголосовали 336 депутатов, 44 были против, один воздержался. Зная повадки седьмого созыва российского парламента, можно смело предположить, что фракция «Единая Россия» дружно проголосовала «за» в полном составе.
В связи с этим главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток задал депутату Госдумы от Архангельской области Дмитрию Юркову вопрос в одной из социальных сетей – означает ли сие, что День дурака (1 апреля) с принятием закона отменяется в средствах массовой информации?
Напомним, с 2005 года на сайте http://rusnord.ru/ в этот день появляются новости шутливого характера. Одна из первых – про еврейское происхождение Ломоносова – ушла в народ и второй десяток лет обрастает душещипательными подробностями.
На федеральном же уровне первым отмечать День дурака стало издание «Собеседник» еще в конце 80-х. Их шутка про то, что в памятнике Дзержинскому, еще тогда стоявшему на одноименной площади, хранится золото КПСС, чуть не привело к массовой порче монумента.
Кстати, за Руснордом отмечать День дурака постепенно стали и другие региональные издания.
Впрочем, в законопроекте есть уточнение - запрещается распространение в интернете ложной общественно значимой информации, "под видом достоверных сообщений", если она создает угрозу жизни, здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Однако, по мнению наблюдателей, массовое нарушение общественного порядка можно приписать любой невинной шутке, хоть макаронному дереву, хоть ожившему Ленину… было бы желание надзорных органов.
Комментарии от представителей Архангельской области в Государственной Думе пока не поступили…
(на фото: в самой Госдуме День дурака никогда не заканчивается)