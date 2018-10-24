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Переходим на свечи? Северяне выступают против введения социальных норм на электроэнергию

В российском правительстве снова всерьез рассматривается введение социальных норм на потребление электроэнергии.

Эксперты прогнозируют, что скоро этот вопрос будет вынесен на обсуждение Госдумы и Совета Федерации.

Будет определен некий минимальный (социальный) размер потребление электроэнергии, все, что сверху, будет рассчитываться по максимальной ставке.

Впрочем, регионы Северо-Запада, где дневной свет в зимний период короток, консолидировано выступают против.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: "Это сильно ударит по карману северян, <...> у нас отопительный сезон длится девять месяцев в году".

Агентство ТАСС цитирует и депутат Архангельского областного Собрания, председателя Комитета жилищной политики и коммунального хозяйства Виктора Зарю: "У нас северные районы, много удаленных, где сельские дома, которые не имеют другого отопления, кроме как электрокотел. Ко мне уже было много обращений от людей, которые услышали про социальную норму и понимают, что придется платить большие суммы в месяц, это тоже неправильно".

Наблюдатели отмечают, что самый сильный удар под дых получат люди, кому в силу тех или иных обстоятельств приходится работать дома… как, например, главному редактору ИА RUSNORD Леониду Чертоку.

А уж на фоне инициативы простить газовые долги Чеченской республики (об этом читайте в ближайшем выпуске Итогов недели) подобные нормы выглядят настоящим изуверством по отношению к жителям российского севера…

24 январь 11:30 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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