Международный форум "Арктика - территория диалога" в 2019 году переносится из Архангельска в Санкт-Петербург

Как стало известно ИА RUSNORD из собственных источников, международный форум «Арктика – территория диалога», который должен был пройти в Архангельске в апреле этого года, переносится в Санкт-Петербург.
Инициатива исходит от вице-премьера РФ Юрия Трутнева, в прошлом губернатора Пермской области, посетившего Архангельск в конце минувшего года как раз по форумной теме.
В данные момент в Архангельске проходит совещание правительства, пресс-служба обладминистрации готовит соответствующее заявление.
Пока непонятна судьба финансовых средств, уже вложенных в подготовку форума – реконструкция аэропорта, инфраструктура САФУ и т.д. Впрочем, по мнению наблюдателей, ничего отнимать не будут, уже полученные регионом деньги документально проведут по другим статьям.
Вопреки эмоциям, бушующим в соцсетях, наблюдатели считают, что перенос связан с неожиданно большим числом заявок, присланным на участие в форуме... 300-тысячному Архангельску объективно сложно будет достойно обслужить такую толпу иностранных гостей.
Редакция продолжает следить за развитием событий…