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"Господь совершает всё ради человека". Рождественское послание митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова, с днем пришествия в мир нашего Спасителя и Господа!

Сегодня мы сердцем и умом можем прикоснуться к таинству Рождества, вместе с пастухами преклониться перед Младенцем и вместе с ангелами восславить Его. Он родился по плоти от земной Матери, родился как обычный человек. «Вочеловечение совершилось не в призраке, не мечтательно, но в действительности... – писал святитель Кирилл Иерусалимский. – Ибо если Вочеловечение было призрачно, то и спасение – призрак».

Непостижимо смирение Бога, Который по воле Своей во всем, кроме греха, уподобился человеку: испытывал голод и жажду, чувствовал усталость и боль, радовался и печалился. И мы знаем, как далеко простерлось это уподобление – «даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:6).

Ради чего Господь совершает все это? Ради человека. «Адам обманулся древле и, вожделев быть Богом, не сделался, – человеком делается Бог, чтобы обожить Адама», – так передает смысл сегодняшнего праздника Постная Триодь. Таков был Промысл Божий: спасти Свое творение, уподобившись ему.

Господь печется о нас больше, чем мы думаем, больше, чем мы можем себе представить. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя», – говорит Господь устами пророка Исайи (Ис. 49:15). Самая сильная земная любовь, любовь матери к своему ребенку, есть только прообраз непостижимой любви Божией к человеку.

Мы должны помнить, что Бог никогда от нас не отвернется, никогда не перестанет заботиться о нас. Даже наши ошибки, наши грехи Он обращает во благо, зло обращает в добро. Иногда нам кажется, что Бог нас забыл, что Он далеко, что Он не слышит наших молитв и не видит наших страданий, но это не так. Он очень близко. И мы сможем ощутить Его присутствие, увидеть Его промышление о нас, если обратимся к Нему с сокрушением и смирением в сердце. Искреннее покаяние в своих грехах, внимательное, чуткое отношение к ближним, посильная помощь тем, кто в ней нуждается – вот лучший способ приблизиться к Богу.

Минувший год стал очень непростым для нашей Церкви, и в особенности для наших братьев и сестер на Украине, вступивших в череду испытаний. Я призываю всех к молитве об Украинской Православной Церкви, о мире и благополучии ее верных чад.

Важным и радостным событием для нашей митрополии стало принесение мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Поклониться святыне в храмы Архангельска, Северодвинска и Новодвинска пришли более тридцати тысяч человек. И это много значит, ведь именно у тех, кто, как святитель Лука, сохранил веру в самых сложных обстоятельствах и кого отделяет от нас всего несколько десятилетий, – именно у них мы может научиться христианскому подвигу в современном мире.

Одной из главных наших задач остается воспитание в христианских традициях подрастающего поколения. Осенью 2019 года мы надеемся с Божией помощью открыть в Архангельске Александро-Невскую общеобразовательную православную школу, первую в современной истории региона. Это начинание потребует от нас немалых сил и средств. Я прошу вас по мере своих возможностей поддержать его.

С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры! Желаю каждому провести эти святые дни в мире и радости. Да хранит вас Господь!

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил

Рождество Христово

2018/2019 г.

Град Архангельск

07 январь 09:15 | : Горячая тема / Будни / Верую

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