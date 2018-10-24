Игорь Орлов... кто следующий? Архангельская область всегда готова к выборам

Губернатора Орлова очень любят посылать в отставку (как, впрочем, всех его предшественников). В последнее время с присказкой – «но теперь уж точно после выборов».
Это из моих прошлогодних финальных Итогов. На своей зимней пресс-конференции, глава региона, полушутливо-полусерьёзно говорит – сколько бы вы меня не провожали, но терпеть до 2020 года придётся. Значит, время есть. Значит, о преемнике пока рано. Зачем возбуждать… вдруг кто-то что-то человеку в чай подсыплет, а губернатор, глядишь, уже передумал, другого нашёл.
Но его (Орлова) упорно отправляют в отставку – вот-вот… уже завтра. Любая командировка в Москву с этим связана. Или заявление. На уже упомянутой прессухе губернатор говорит о «Белкомуре», как одном из приоритетных проектов, на который делает ставку областное правительство. Причём не понимает правительство Коми, пустившего часть пакета своих акций в открытую аукционную продажу. «Если покупатель сразу нашёлся, значит, выгода видна… вряд ли кто-то будет тратить миллиарды из одного желания кому-то навредить». Параллельно на федеральных ресурсах появляется информация, что Архангельская область среди лучших в рейтинге по привлечению инвестиций. Упоминается именно Орлов и его связи с Чемезовым (по одной из версий именно глава корпорации «Ростех» продвинул директора калининградского завода через администрацию президенты в поморские губернаторы).
О «Белкомуре» пошумели… и опять замолчали (на моей памяти -надцатый раз). Ага, зашумели соцсети, Орлов, как Акела, снова промахнулся, теперь точно снимут. Стоп, а за что? «Белкомур», прежде всего, бизнес… очень большой бизнес. В нём пол-России задействовано, арктическая зона так вся. Плюс иностранный капитал, без него грандиозный проект теряет смысл. И в чём тут вина конкретного главы одной из областей, когда всё решается за зубцами кремлёвской стены? Разве что помечтать…
Но потом… потом начались региональные выборы. Неожиданно для многих (точнее для тех, кто такими делами вообще интересуется) на праймериз «Единой России» заявляется директор департамента информации администрации области Иван Новиков. У которого только-только началась большая чиновничья карьера, такой обычно не разбрасываются.
Первое, что тогда, весной, приходило в голову – успешный уроженец Шенкурска, где его помнят и гордятся, решил подставить плечо одному из кандидатов, чтобы потом отойти в сторону и отдать своих избирателей. Или наоборот, оттереть кого-то из оппозиционных, тоже технология известная. Однако, нет, Иван вступает в борьбу со всей серьёзностью, как будто кто-то выдал ему волшебный пендаль и напутствовал – ты, давай, побеждай, неизвестно, как оно дальше будет складываться.
И что самое подозрительное, место губернаторского пресс-секретаря, которое Иван продолжал тянуть в нагрузку к департаменту, занимает… Артём Ботыгин. Вполне уважаемый в журналистский кругах, хорошо пишущий… но мало подходящий именно для этой стратегической должности. Соответственно, и поступки странные – за девять месяцев женщины вынашивают и рожают (кстати, Перинатальный центр сдали и страсти вокруг него сразу поутихли), а он за тот же срок не удосужился наладить личные контакты с ключевыми игроками регионального информационного поля… даже не попытался. И в управлении департамента значится один Мурашёв в ранге заместителя, скоро четыре месяца как.
И какие выводы должен сделать искушённый в закулисных играх наблюдатель? То, что всё это несерьёзно и ненадолго. Орлов уходит (как минимум, не исключает такого варианта), а любой другой, кто придёт на его место, на эту позицию приведёт (привезёт) кого-то своего.
Масло в огонь перед самым новым годом подлил опять Иван Новиков. «Секретарь политсовета «Единой России» готовится к выборам губернатора уже в следующем году!» - запестрели сенсацией областные информагентства, ссылаясь на интервью с главным единороссом региона. Я набрался наглости и позвонил самому ньюсмейкеру. Даже по мобильному телефону было видно, как Иван пожимает плечами – «я всего лишь сказал, что мы всегда готовы к избирательному процессу… а как иначе может быть в партии власти?! В 2019-м или 2020-м, неважно, наши линейки отстроены, структура отлажена, штабы – только замки с дверей снять. А уж какие заголовки кто поставил – так это хлеб наш журналистский, сам из них».
Повеселило агентство new29.ru, выдавшее с подачи чураковского АПЭК целую кодлу орловских преемников количеством… 50 человек. Причём первым идёт сам действующий губернатор, за ним его первый заместитель Алсуфьев… а на четвёртой позиции главный федеральный инспектор по региону Николай Шилин, которого даже я в лицо не знаю. На что рассчитывали коллеги… что все упомянутые по номерам передерутся между собой и, тем самым, выдадут потаённые греховные желания? Изощрённей надо быть, господа, а то детский сад какой-то (средняя группа).
Мой прогноз: На самом деле, реальных кандидатов двое – сенатор Виктор Павленко и депутат Госдумы Дмитрий Юрков. Оба представляют «Единую Россию», поэтому, в случае досрочного ухода Орлова всё будет решать Кремль (у которого вполне может оказаться свой джокер в рукаве). Некоторые ресурсы третьей в списке наследников упоминают спикера областного Собрания Екатерину Прокопьеву, закончившую кремлёвские спецкурсы управленцев. Но эта фигура автору Итогов кажется маловероятной из-за масштаба личности, и только потом по гендерному признаку. Пока никто не знает, кого может предложить сам Орлов, как представит… и что думает Москва. Всё-таки стоит делать ставку на местного, народ и так наэлектризован сверх меры.
Главное событие уходящего года в регионе, безусловно, местные выборы.
Интрига началась ещё на уровне праймериз, когда в рядах «Единой России» стали появляться неожиданные персоны (Олег Черненко), и одновременно постоянных и проверенных отправляли прогуляться в сад (Андрей Анин), расчищая дорожку чьим-то ставленницам (Екатерина Прокопьева), или устроив бой на выживание политических мастодонтов (Михаил Авалиани vs Эрнест Белокоровин). Не очень-то красиво, скажете? А политика вообще дело грязное, недаром в любую партию не столько вступают, сколько вляпываются.
Обстановка вокруг партии власти была дополнительна накалена двумя скандалами вполне федерального масштаба – повышение пенсионного возраста и строительством в регионе экотехнопарков (чему в годовых Итогах будет посвящён отдельный материал). Казалось бы, инициатива пенсионной реформы исходит напрямую от Центра, президент специально обратился к нации, долго и вдумчиво объясняя, что без этого кирдык отечественной пенсионной системе, а дальше всей экономике в целом.
Что интересно, если рейтинг главы государства этим летом и упал, то на несколько процентов (ЧМ по футболу удачно самортизировал). Зато у губернаторов, просто поддержавших своего главного босса, он обвалился, как блочный дом при землетрясении. Интересно, как представляли себе люди правильное поведение в такой ситуации – глава региона встаёт с кресла, плюёт в портрет у себя за спиной, собирает с рабочего стола любимые безделушки, рвёт партбилет, идёт (именно ИДЁТ) домой и объявляет тёще – «мама, завтра на рынок ножками»? И тогда на ближайших выборах за него все проголосуют… да только кто этого ренегата до выборов допустит?! Как же умиляет эта народная простота в понимании мира политики…
Мы («Вольное дело») уже тогда сходились во мнении, что центральному аппарату ЕР по большому счёту наплевать, как при таких подставах оно сложится в какой-то там Архангельской области, оргвыводы последуют по факту голосования.
В итоге они получились даже не такими плачевными, как прогнозировали пессимисты. Большинство сохранилось в областном Собрании, где, как ни крути, решаются ключевые вопросы жизни региона. В архангельской ГорДуме небольшой перевес у оппозиции, но не критичный. В Северодвинске да, ЕР провалилась, причём наблюдались внутрипартийные тёрки… но кто же допустит бардак там, где куётся подводный щит России, а в цехах «Звёздочки» живёт отнюдь не мирный атом? В Няндоме почти революция… и что они там переделывать-перераспределять собираются?!
Тем не менее, есть, над чем задуматься. «Единая Россия» сильна как партия именно и до тех пор, пока сильна власть, чьей партией она является, а вовсе не наоборот. Ведь даже «политологи» местного розлива в дурном сне не напишут, что сила власти в регионе находится в зависимости от потенций местной ячейки «единороссов»… (из материала «Пейзаж после битвы»). Так время на подумать есть. А вот работать нужно уже сейчас. Чтобы не стать Госдумой образца 90-х, где все инициативы исполнительной власти разбивались о коммунистическое вето законодательного большинства.
Три прошедшие сессии наглядно показали – с оппозицией можно работать. Да, торг, обмен одного на другого, поощрительные знаки внимания в виде депутатских зарплат… но разве это не возвращение политической интриги, по которой многие скучали? К тому же обновление депутатского корпуса реально произошло. Пока новички приглядываются, притираются… а потом как выпрыгнут! Или, наоборот, затаятся, будут грести под себя. Говорю же, всё от конкретного человека зависит, а не от партийной аббревиатуры.
Мой прогноз: Всё постепенно будет устаканиваться, законы приниматься. Возможны и неожиданные политические альянсы по отдельным вопросам. Многое зависит и от искусства переговорщиков от исполнительной власти, которой на выходе со всем этим разбираться. Кнут или пряник, не мытьё так катанье… всё, как обычно. Эх, мало самодвиженцев, а те, что есть, какие-то липовые. С армагеддонцами было бы гораздо интересней…
(картина почти-Репина "Не ждали")
Леонид Черток