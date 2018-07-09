Крупчак-чак-чак. К чему готовит Архангельскую область муниципальная газета?

В последнее время страницы региональной прессы всё чаще пестрят Крупчаком.
Не только им самим, но и его старшей дочерью Полиной, которая предстают перед мало искушённым в таинствах высокой кухни архангельским обывателем ресторатором будущего. Про её музыкальное творчество пишут гораздо меньше… но отнесём это на счёт неосведомлённости местных культурологов.
Нельзя сказать, что до этого о Владимире Ярославовиче совсем уж забыли. Деятельность его «Титана» освещалась всегда, как на платной, так и бесплатной основе, всё-таки не последняя многопрофильная компания на уровне региона. Не говоря уже о АЦБК, для северной части области это давно уже бренд успешного хозяйствования. Однако… года три назад фамилия именно фамилия Крупчак звучала в СМИ, и не только независимых, в основном в связи с событиями на Украине. Не самыми, как вы понимаете мирными. Впрочем, подозрения чуть ли не в финансировании АТО так и не получили своего подтверждения… на чём новый всплеск информационной войны затух сам собой.
И мне фамилия Крупчак не чужая. Постоянно слышал её уже в свой первый приезд в Архангельск… а уж во время работы в областном департаменте информации так постоянно. Возник устойчивый образ алтер эго тогдашнего губернатора Ефремова, он как бы соревновался в популярности с хозяином новодвинского целлюлозно-бумажного комбината. Что неудивительно, спину Анатолия Антоновича прикрывал состоятельный на тот Соломбальский ЦБК – прямой конкурент АЦБК во влиянии как на политику, так и на социальную сферу. Антонычу исторически был ближе СЦБК… ну и делайте выводы.
Надо отдать должное «помору номер раз» – на людях он умел сохранять приличия. Крупчак был в числе приглашённых на всё официальные праздники, в том числе на инаугурацию и тезоименинство. Лично лицезрел их общение в «Россиянке»… если и не близкие друзья, то точно не лютые враги. Хотя… всё равно не покидало ощущение, что в их более чем сложных отношениях было что-то глубоко лично. Может быть, просто типажи не совпадали.
Обострение началось с того момента, как Крупчак стал сам заявляться на выборы. Пока прямую конкуренцию Ефремову составлял Николай Малаков, за спиной которого всё равно маячила тень новодвинского магната, их неприятие было не так очевидно. Но осенью 2001-го года Малаков был буквально размазан, проиграв на довыборах в Госдуму прямой ставленнице Ефремова Татьяне Румянцевой что-то около 40 %. Пусть в тот год и была зафиксирована недостаточная явка избирателей, но бывшему председателю регионального Правительства пришлось уползать из региональной политики, после достойной конкуренции на губернаторских это был настоящий разгром.
И вот через два года Крупчак сам выходит против Румянцевой на парламентских. Его победа ввела в ступор весь Дом за оленем, я тому прямой свидетель. Что подтолкнуло Ефремова идти на досрочные губернаторские выборы (чего ждать до конца срока, сомнениями мучаясь, не в характере Рыжего). Были, были определённые договорённости с Москвой, Крупчак чуть ли не в самом начале снимает свою кандидатуру. Разные слухи тогда ходили… вроде бы фракции «Единая Россия», к которой прибился Владимир Ярославович, очень не понравилось, что её член прёт буром против пламенного единоросса Ефремова. А то вообще детектив… якобы Крупчака вызвал к себе в кабинет Патрушев (тогда глава ФСБ) и навешал на него сорок бочек арестантов.
Короче, Крупчак выходит из игры, замолвив словечко за неизвестного пока никому молочника Киселёва. Чего последнему вполне хватило для победы («да хоть за Микки Мауса» Д. Таскаев). Так Владимир Ярославович оказался при губернаторе, который ему должен по жизни, живи да радуйся.
Но это на местном уровне. На московском его неприятности не заканчиваются, наоборот, усугубляются. Что в итоге приводит к настоящему бегству и объявлению в розыск Интерпола. Не помню всех душещипательных подробностей… помню, к обвинениям в экономических преступлениях прибавилось что-то серьёзное, насильственно, чего ни одна депутатская неприкосновенность не выдерживала. И скрылся Крупчак в вполне тогда дружественную Украину, где и язык похож, и методы ведения бизнеса почти те же. Да и Киселёв вскорости слетел бесславно со своего кресла.
Знаете, в такой ситуации бизнес потерять – не фиг делать, другие коршуны раздербанят. Но Крупчак удержал… видимо, не просто так дантисты бизнес-империи строят.
Честно признаюсь, я всегда поражался такой живучести. Человек в международном розыске, а его здешний бизнес множится и прирастает, дочка интервью раздаёт. Да и общий негативный фон, вьющийся флёром с ефремовских времён, начал постепенно рассеиваться.
Тем более я удивился, когда с ним в Вене встречался глава региона Орлов и это подробно освещалось в СМИ. А где же агенты ФСБ, Интерпола, Штирлицы-Исаевы… или времена действительно изменились?
И вот настал момент, когда сама фамилия Крупчак начинает легитимизироваться (пока на местном уровне). Как обычно у нас бывает, с перебором. С периодичностью раз в неделю хвалебные оды в его честь публикует газета «Архангельск – город воинской славы». Причём дело это доверено профессиональному драматургу (Литинститут имени Горького) Алексею Морозову. Который, с одной стороны, не стесняется личных симпатий к своему персонажу, с другой, не скрывает, что есть некий официальный оплаченный заказ на джинсу.
Тут штука в чём. Добро бы этим занималась «Правда Севера» (она и занимается, но в меньших объёмах), всё-таки это коммерческое издание с частными учредителями. А вот АГВС – редкий случай в наших палестинах стопроцентно муниципального издания, выпускаемого на бюджетные деньги. В своё время сей факт очень бесил пламенного коммуниста Гревцова из Горсовета, когда в газете печаталась информация о деятельности мэра Павленко, он требовал урезать финансирование, тираж, зарплаты сотрудникам и пр. В новом созыве он занимает пост вице-спикера на освобождённой основе… и молчок. Устраивает фигура Крупчака… или изменились условия личного финансирования? Полное ощущение, что мэр Годзиш не очень интересуется происходящим в, по сути, его издании… а то бы прозвучали вопросы.
Допускаю, что такой состоятельный человек, как Владимир Ярославович Крупчак может позволить себе потратить хоть миллион на собственный пиар просто из прихоти и прикупить ещё парочку драматургов морозовых в качестве персональных бытописателей. Но по динамике развития… меня, как бывшего политтехнолога не покидает ощущение, что нас всех к чему-то информационно подготавливают. Не просто к возвращению Крупчака на родную землю, но в каком-то новом качестве. В каком? По его полёту не меньше, чем губернаторскому.
Возможно ли такое с его буйной и неоднозначной биографией? За консультацией я обратился к коллегам по «Вольному делу». И вот, что от них услышал:
Илья Азовский, «Эхо севера» (имел с Крупчаком неприятности... юридического характера)):
- Всё в руках Всевышнего. Это по поводу реинкарнации. О близком возвращении в Архангельск - это очевидно, достаточно почитать Леху Морозова и его монументальные размышления по поводу роли и места героя в жизни области. В целом же признаюсь, я его люблю. В смысле Крупчака. Я в последнее время стар стал и люблю всех. А Крупчака особенно. После прочтения статьей Лехи Морозова в официальной муниципальной газете, он (в смысле Крупчак) к старости реально напоминает мне Хэмингуея. Старый мудрый дедушка. Которому есть, о чем придаться воспоминаниям, Он явно сентиментален стал. А что касается молодости, так кто из нас в молодости святой-то был - грешили, грешили, грешили. Так много грешили, что создавалось ощущение, что аж спешили. Сейчас, под старость, мы все изменились, часто каемся (по ночам). Мы стали мудрее, но потеряли осторожность. Крупчак вернется. Героем. Уже мало, кто помнит, что было в молодости, и выросло новое поколение тех, кто вообще ничего из тех времен не знает. Но зато читал новые версии биографии Крупчака. Старость на чужбине - тяжкая. Мозг болит. Пусть возвращается. Главное, чтобы вокруг него люди оказались в момент возвращения порядочные. Если вокруг будет камарилья, то тогда лучше не возвращаться. Каждый день, наблюдая за домом на Вологодской, я вижу изменения. Дом кого-то ждет. И уже готов распахнуть двери и принять блудного своего хозяина в теплые объятия. Дом, милый дом. Он не предал Его. Он ждет, надеется и верит, что однажды Крупчак переступит порог. Короче, возвращение Его - действие сакральное, практический смысл оценим после действия.
Николай Прокофьев, Архсвобода (утверждает, что до сих пор разбирается с Крупчаком в суде за разные публикации):
- Не только Павленко прочат в губернаторы Архангельской области. Есть люди, которые ждут на губернаторство ...Владимира Крупчака. А что не так? Заводы в России он строит. Бизнес в России ведет. Путин в Австрии танцевал. Все Архангельские СМИ в хорошем пиаре от Ярославыча. Уголовные пасквили сгорели... Добро пожаловать, Ярославыч!!
Андрей Рудалев, «Беломорканал» (просто не любит всех буржуев):
- Крупчак. Чак-чак… А с чего бы обсуждать вопрос его возвращения, реинкарнации, восстания из ада, зомбиапокалипсиса и прочего. С таким же успехом можно моделировать вопрос возвращения на Русский Севера иностранных интервентов с банкой баварского пива или с московской свалкой. Или что будет, если пост губернатора займет киселевский пинцет, или он уже его занял? А если в губернаторское кресло воссядет северодцинец Олег Шаманин – это будет лучше или хуже, чем сейчас?.. Короче, вопрос слишком виртуальный, мы судорожно вытаскиваем что-то из укромных уголков своего сознания и пытаемся представить альтернативный вариант. Это защитная реакция, попытка цепляться хоть за что-то, хоть за какие-то козявки. Мысли, что некий Крупчак придет и порядок наведет из этой сферы. Явление Крупчака в Архангельске возможно только при условии, что «реинкарнируется» он здесь для того, чтобы вернуть все свои активы жителям Архангельской области, а после отправится в Антониево-Сийский монастырь или Соловки послушником-трудником замаливать грехи. О великих хозяйственниках и гиперэффективных менеджеров мы и так все хорошо знаем и едва ли стоит повторяться. Тут главное не создавать иллюзий. У Крупчака, к примеру, стоит поинтересоваться подставлял ли он каким-либо образом плечо АТО, финансово или еще какое-то. Много что можно повыспрашивать, душу, если есть, облегчить. Вообще надо понимать, что мы говорим о демоне девяностых со всей атрибутикой того времени, когда конъюнктура изменилась, то и персонаж скрылся в глухом подполье, но все мечтает оттуда вылезти, в том числе через наши фантазии. Запомнилось недавнее фото рядом с губернатором Орловым, сделанное, кажется, в Вене. Персонаж на нем выглядел крайне болезным, осунувшимся. Может быть голодает в своем подполье, ничью кровь не пьет. Беда. Тогда, тем более, надежда только на монастырь. Вообще в отношении таких деятелей не надо создавать легенд и мифов. Все это страшные сказки, и если их бесконечно проговаривать, то они могут вновь материализоваться. Забыть о них поскорее и отправить в небытие, из которого вышла вся эта свита потустороннего Вия.
P.S. «Всё бывает, - сказал кот Бегемот, - всё бывает…» (М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»)
Леонид Черток