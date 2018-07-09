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Прощай, Петрович! Вспомнить всё: ИА RUSNORD одним из первых связался с лечащим нейрохирургом Караченцева после автокатастрофы

Сегодня утром ушёл из жизни Николай Караченцев. Отмучился, как принято говорить в подобных случаях…

Жизнь популярнейшего артиста, любимца театральной Москвы, разделилась на до и после в 2005-м. Тогда он спешил с дачи в Москву, расстроенный вестью о смерти тёщи, превысил скорость… забыл пристегнуться…

В те тревожные дни в СМИ появлялись противоречивые сообщения о состоянии его здоровья. Редакции ИА RUSNORD (тогда «Русский Север») одной из первых удалось напрямую связаться с его лечащим нейрохирургом Владимиром Крыловым (двоюродный брат сотрудника редакции Александра Бочнева оказался его соседом по дому) и получать информацию из первых уст.

Вот эти записи: …сейчас актер находится в отделении реанимации, его состояние по-прежнему остается тяжелым. По словам врачей, у Н.Караченцова держится температура 37 градусов. Напомним, ранее медики, лечащие Н.Караченцова, сообщали, что функции мозга пациента, скорее всего, полностью восстановить не удастся, так как у актера травмированы слишком большие участки мозга. По осторожным прогнозам, которые дают врачи, скорее всего, актер выживет, однако сохранить его интеллект будет сложно. Послеоперационное обследование показало множество мозговых гематом и повреждение мозгового вещества. Причем, серьезнее всего повреждено правое полушарие, отвечающее за творческие способности человека. Дать определенный ответ о том, насколько восстановится здоровье актера, можно будет не раньше чем через месяц. Н.Караченцов по-прежнему в коме 2-й степени ("средней" по классификации). Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. (http://rusnord.ru/oldnews/20576-13076.html)  

Нейрохирург отметил, что у актера появились "целенаправленные движения в руках и ногах", он открывает глаза, когда к нему прикасаются или окликают, но сознание актера еще не полностью восстановилось. "Это некий переходный этап", - сказал Крылов. Он не стал прогнозировать продолжительность этой фазы состояния пациента. Крылов сказал также, что в качестве терапии Караченцов постоянно слушает музыку, а специалисты регулярно делают ему массаж. (http://rusnord.ru/oldnews/20395-13263.html)

«Мы наблюдаем элементы продуктивного сознания, в частности, Николай Петрович понимает обращенную к нему речь», – отметил Владимир Крылов. Однако, по его словам, говорить о полноценном возвращении сознания к пострадавшему актеру пока рано: «Нужно быть очень осторожным в формулировках, поскольку сознание – это многосложный и многоступенчатый процесс». Крылов отметил, что состояние Караченцова остается тяжелым, но стабильным. (http://rusnord.ru/oldnews/19786-13883.html)

За сим последовали 13 лет отчаянной борьбы мужественного человека за жизнь…

ИА RUSNORD скорбит об утрате вместе со всеми…  

26 октябрь 11:43 | : Горячая тема / Будни

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