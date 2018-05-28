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Архангельская область осталась без полпреда в СЗФО

Как мы и предполагали, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отправлен в отставку. По информации редакции, полученной из собственных источников, основная претензия к нему со стороны Кремля – не тянул управление вторым по значимости городом России.

А вот фигура нового питерского головы оказалась достаточно неожиданной.

"Постановляю: принять отставку губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия по собственному желанию. Назначить Беглова Александра Дмитриевича временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга до вступления в должность лица, избранного губернатором Санкт-Петербурга, освободив его от занимаемой должности" – с сайта Кремля.

Напомним, что Беглов сравнительно недавно занял пост президентского полпреда в СЗФО, сменив на этом посту Николая Цуканова. Теперь ему предстоит ходить почти год в звании врио, до следующего единого дня голосования.

Политологи делают основной упор на то, что Беглов давний и хороший знакомец президента.

Теперь Полтавченко возглавит Объединенную судостроительную корпорацию… госкомпанию, куда периодически сватают губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

На данный момент еще неясно, кто займет пост полпреда в СЗФО.

Поморье замерло в ожидании. Ведь именно по докладам этого должностного лица Москва делает вывод о состоянии дел в регионе и принимает кадровые решения…

 

04 октябрь 07:47 | : Горячая тема / Политика

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