Последний гвоздь. Совет Федерации подписал проект пенсионной реформы... остался Путин

Сегодня Совет Федерации «в общем и целом» поддержал проект пенсионной реформы (с путинскими поправками).
Несмотря на негативную реакцию в обществе и публичные протесты, можно с уверенностью сказать, что теперь возраст выхода на пенсию для мужчин - 65 лет, для женщин – 60.
Ранее выходили в 60 и 55 соответственно.
Впрочем, президент скостил женщинам три года, по первоначальной задумке они должны были выходить в 63. По мнению ряда наблюдателей, это был заранее обдуманный ход… народ должен оценить такую заботу.
Что касается жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, то они будут выходить на пенсию в 60 и 55 (как раньше все остальные россияне). До настоящего момента их планка была 55 и 50 лет соответственно. Однако требования к «северному» стажу изменяться не будут.
Теперь осталось поставить на документе подпись Путину… и здесь могут быть неожиданные сюрпризы.
Напомним, что мнения по поводу пенсионной реформа разделились даже внутри Ассоциации «Вольное дело», двое – «за», двое «против». Об этом читайте здесь.