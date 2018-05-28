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Последний гвоздь. Совет Федерации подписал проект пенсионной реформы... остался Путин

Сегодня Совет Федерации «в общем и целом» поддержал проект пенсионной реформы (с путинскими поправками).

Несмотря на негативную реакцию в обществе и публичные протесты, можно с уверенностью сказать, что теперь возраст выхода на пенсию для мужчин - 65 лет, для женщин – 60.

Ранее выходили в 60 и 55 соответственно.

Впрочем, президент скостил женщинам три года, по первоначальной задумке они должны были выходить в 63. По мнению ряда наблюдателей, это был заранее обдуманный ход… народ должен оценить такую заботу.

Что касается жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, то они будут выходить на пенсию в 60 и 55 (как раньше все остальные россияне). До настоящего момента их планка была 55 и 50 лет соответственно. Однако требования к «северному» стажу изменяться не будут.

Теперь осталось поставить на документе подпись Путину… и здесь могут быть неожиданные сюрпризы.

Напомним, что мнения по поводу пенсионной реформа разделились даже внутри Ассоциации «Вольное дело», двое – «за», двое «против». Об этом читайте здесь.


03 октябрь 15:10 | : Горячая тема / Экономика

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