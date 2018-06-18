Сырова против Черненко. Распасы в Архангельской городской Думе

Только со второго захода Валентина Сырова смогла снова стать спикером в новом созыве архангельского Горсовета.
Напомним, что с этой дамы еще не снято подозрение в отсутствии законченного среднего образования.
За место председателя с ней конкурировал Олег Черненко… тоже избиравшейся от «Единой России», но выдвинутый в спикеры почему-то от другой партии.
Сравните результаты голосования:
1-ое – за Сырову 12 голосов, за Черненко 13;
2-ое (после «консультаций») – Сырова 19 голосов, Черненко 11.
Наблюдатели уже высказывают мнение, что этот состав депутатов не досидит до конца избирательного срока.
Анализ чудес, случившихся на первой сессии Архангельской ГорДумы нового созыва, читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.