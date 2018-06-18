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Сырова против Черненко. Распасы в Архангельской городской Думе

Только со второго захода Валентина Сырова смогла снова стать спикером в новом созыве архангельского Горсовета.

Напомним, что с этой дамы еще не снято подозрение в отсутствии законченного среднего образования.

За место председателя с ней конкурировал Олег Черненко… тоже избиравшейся от «Единой России», но выдвинутый в спикеры почему-то от другой партии.

Сравните результаты голосования:

1-ое – за Сырову 12 голосов, за Черненко 13;

2-ое (после «консультаций») – Сырова 19 голосов, Черненко 11.

Наблюдатели уже высказывают мнение, что этот состав депутатов не досидит до конца избирательного срока.

Анализ чудес, случившихся на первой сессии Архангельской ГорДумы нового созыва, читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.

25 сентябрь 13:02 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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