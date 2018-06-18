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Общественность шокирована: Находящаяся под следствием экс-глава Котласского района неплохо трудоустроилась

Теперь Светлана Бральнина (Бачурихина), с которой не так давно сняли домашний арест, но продолжающая находиться под следствием, работает руководителем структурного подразделения медицинского центра «Медведь».

Общественность, на которую ссылается в своей публикации газета «Котласский курьер», возмущена, как чиновница, с которой не сняты обвинения в том числе в получении взяток, может морально позволить себе надеть белый халат и руководить медицинским учреждением.

«Трудно поверить, что в наше непростое время, когда некоторые высококлассные специалисты с безупречной репутацией остаются без работы, на руководящую должность принимается дама, находящаяся под следствием. Ей инкриминируются мошенничества, в числе которых есть и эпизоды со взятками. Отметим, что руководство центра находится в соседнем городе Великий Устюг, и кажется весьма странным, что руководство настолько не заботится о репутации заведения», - цитируем «Котласский курьер».

Издание также сообщает, что на прошедшем судебном заседании по делу Бральниной – Бачурихиной были заслушаны показания служащих МО «Котласский муниципальный район». «В частности, положение дел таково, что администрация района буквально «тонет» в различных судах и исках, а также необеспеченных многомиллионных контрактах», отмечает газета.

«Много претензий существовало и к некоторым руководящим сотрудникам. Так, у настоящего руководства и у подчинённых есть претензии к руководителю, возглавлявшему отдел по связям с общественностью. Служащие описывают его одинаково: двуличный, не вызывающий доверия, часто и безнаказанно прогуливающий рабочие будни, а то и вовсе приходящий в нетрезвом виде. Сотрудники неоднократно указывали главе на недопустимость подобного поведения коллеги, тем не менее, негласно считалось, что есть у главы «свои» люди, к которым он и причислен. В то же время сотрудникам, которые трудятся по настоящее время и к которым нет нареканий по сей день, Светлана Николаевна неоднократно предлагала уволиться...

Отдельного внимания заслуживают показания бывшего заместителя по экономическим вопросам. По её словам, работа в администрации построена таким образом, что все существующие  денежные средства распределяются между главными распорядителями бюджета. Каждый главный распорядитель заключает договор на те или иные услуги, которые, в свою очередь, оплачиваются. Главные распорядители обращаются в финуправление с заявками, и каждая заявка проверяется на лимит. Только после этого администрация брала на себя обязательства.

Однако, бывшему начальнику имущественного комплекса все сходило с рук: он был единственным распорядителем, кто брал на себя обязательства после выполнения работ! В итоге бюджет постоянно страдал от сверхлимитов, поскольку средства приходилось брать либо из резервного фонда, либо внезапно вносить корректировки. Со слов заместителя, нарушения были везде, где бы ни проходила проверка. В некоторых системах выявлено превышение в несколько миллионов.... Не нужно быть великим финансистом, чтобы понять, насколько в критической ситуации находился район. Вероятно, находится он там и сейчас...

24 и 27 сентября назначены новые судебные заседания. Общественность уже не сомневается в затягивании процесса. Напомним, обвиняемая требует непременного личного общения со всеми свидетелями и потерпевшими. Трудно представить, что после трудовой деятельности, которая фактически привела к разворовыванию районного бюджета, Светлана Николаевна способна работать,  думать о здоровье жителей, облачившись в медицинский халат и зазывая на процедуры: «Приходи ко мне лечиться!» (конец цитаты)

(на фото: Светлана Бральнина дает показания в суде)

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21 сентябрь 18:07 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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