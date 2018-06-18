Смотрите, кто в президиуме! "Единая Россия" захватывает Архангельское областное Собрание

В настоящий момент в здании на пл. Ленина проходит первая «установочная» сессия Архангельского областного Собрания седьмого созыва.
Как передает наблюдатель от нашей редакции, находящийся непосредственно в зале заседаний, кандидатура Екатерины Прокопьевой как спикера прошла без сучка и задоринки. Для вида ей в конкуренты выдвигали Сергея Красильникова, но, похоже, этот новичок в региональном Заксобрании просто отрабатывает роль дублера.
Альтернатива единороссам возникла только по вопросу вице-спикеров. Как альтернативу Александру Дятлову и Игорю Чеснокову, старожилам областного законодательного органа, отсиживающим уже четвертый созыв, «Справедливая Россия» выдвинула из своих рядов Ирину Чиркову… но мимо – за нее проголосовали только десять мандатов
КПРФ и ЛДПР своих не выдвигали, очевидно, ожидая раздела комитетских «портфелей».
Анализ сегодняшнего шоу в ближайшем выпуске Итогов недели.
P.S. Все комитеты тоже достались "Единой России", только по сельскому хозяйству возглавит депутат от ЛДПР.
(на фото: день только начинался…)