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Смотрите, кто в президиуме! "Единая Россия" захватывает Архангельское областное Собрание

В настоящий момент в здании на пл. Ленина проходит первая «установочная» сессия Архангельского областного Собрания седьмого созыва.

Как передает наблюдатель от нашей редакции, находящийся непосредственно в зале заседаний, кандидатура Екатерины Прокопьевой как спикера прошла без сучка и задоринки. Для вида ей в конкуренты выдвигали Сергея Красильникова, но, похоже, этот новичок в региональном Заксобрании просто отрабатывает роль дублера.

Альтернатива единороссам возникла только по вопросу вице-спикеров. Как альтернативу Александру Дятлову и Игорю Чеснокову, старожилам областного законодательного органа, отсиживающим уже четвертый созыв, «Справедливая Россия» выдвинула из своих рядов Ирину Чиркову… но мимо – за нее проголосовали только десять мандатов

КПРФ и ЛДПР своих не выдвигали, очевидно, ожидая раздела комитетских «портфелей».

Анализ сегодняшнего шоу в ближайшем выпуске Итогов недели.

P.S. Все комитеты тоже достались "Единой России", только по сельскому хозяйству возглавит депутат от ЛДПР.

(на фото: день только начинался…)

20 сентябрь 12:34 | : Горячая тема / Политика

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