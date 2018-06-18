Депутатский состав Архангельского областного Собрания нового созыва, прошедший по партийным спискам (версия ОблИзбиркома)

Архангельское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
- Новиков Александр Владимирович (общая часть, номер в списке 1)
- Кулаков Владимир Павлович (общая часть, номер в списке 3)
- Таскаев Леонид Львович (региональная часть 6, номер в списке 1)
- Микляев Александр Константинович (региональная часть 9, номер в списке 1)
- Токмаков Михаил Владимирович (региональная часть 10, номер в списке 1)
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области
- Епифанова Ольга Николаевна (общая часть, номер в списке 1)
- Алефиренко Светлана Витальевна (региональная часть 3, номер в списке 1)
- Седунова Татьяна Николаевна (региональная часть 20, номер в списке 1)
Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- Орлов Игорь Анатольевич (общая часть, номер в списке 1)
- Фортыгин Виталий Сергеевич (общая часть, номер в списке 2)
- Власова Светлана Евгеньевна (общая часть, номер в списке 3)
- Петросян Ваге Самвелович (региональная часть 14, номер в списке 1)
- Новожилов Виктор Феодосьевич (региональная часть 17, номер в списке 1)
- Климов Борис Владимирович (региональная часть 19, номер в списке 1)
- Кононова Людмила Павловна (региональная часть 20, номер в списке 1)
- Малышев Андрей Васильевич (региональная часть 21, номер в списке 1)
- Берденников Андрей Николаевич (региональная часть 24, номер в списке 2)
Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
- Жириновский Владимир Вольфович (общая часть, номер в списке 1)
- Арсентьев Игорь Валентинович (общая часть, номер в списке 2)
- Сергеева Лариса Петровна (общая часть, номер в списке 3)
- Губанов Георгий Николаевич (региональная часть 9, номер в списке 2)
- Федорков Александр Олегович (региональная часть 13, номер в списке 2)
- Калинин Александр Сергеевич (региональная часть 16, номер в списке 1)
Увы, но Владимир Жириновский, Игорь Орлов и Ольга Епифанова вряд ли будут у нас законотворить в этом созыве… их места займут идущие следом.