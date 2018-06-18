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Депутатский состав Архангельского областного Собрания нового созыва, прошедший по партийным спискам (версия ОблИзбиркома)

Архангельское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

  1. Новиков Александр Владимирович (общая часть, номер в списке 1)
  2. Кулаков Владимир Павлович (общая часть, номер в списке 3)
  3. Таскаев Леонид Львович (региональная часть 6, номер в списке 1)
  4. Микляев Александр Константинович (региональная часть 9, номер в списке 1)
  5. Токмаков Михаил Владимирович (региональная часть 10, номер в списке 1)

 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

  1. Епифанова Ольга Николаевна (общая часть, номер в списке 1)
  2. Алефиренко Светлана Витальевна (региональная часть 3, номер в списке 1)
  3. Седунова Татьяна Николаевна (региональная часть 20, номер в списке 1)

 

Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

  1. Орлов Игорь Анатольевич (общая часть, номер в списке 1)
  2. Фортыгин Виталий Сергеевич (общая часть, номер в списке 2)
  3. Власова Светлана Евгеньевна (общая часть, номер в списке 3)
  4. Петросян Ваге Самвелович (региональная часть 14, номер в списке 1)
  5. Новожилов Виктор Феодосьевич (региональная часть 17, номер в списке 1)
  6. Климов Борис Владимирович (региональная часть 19, номер в списке 1)
  7. Кононова Людмила Павловна (региональная часть 20, номер в списке 1)
  8. Малышев Андрей Васильевич (региональная часть 21, номер в списке 1)
  9. Берденников Андрей Николаевич (региональная часть 24, номер в списке 2)

 

Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

  1. Жириновский Владимир Вольфович (общая часть, номер в списке 1)
  2. Арсентьев Игорь Валентинович (общая часть, номер в списке 2)
  3. Сергеева Лариса Петровна (общая часть, номер в списке 3)
  4. Губанов Георгий Николаевич (региональная часть 9, номер в списке 2)
  5. Федорков Александр Олегович (региональная часть 13, номер в списке 2)
  6. Калинин Александр Сергеевич (региональная часть 16, номер в списке 1)

 

Увы, но Владимир Жириновский, Игорь Орлов и Ольга Епифанова вряд ли будут у нас законотворить в этом созыве… их места займут идущие следом.

 


 

13 сентябрь 07:43 | : Горячая тема / Политика

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