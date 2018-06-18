Депутатский состав Архангельского областного Собрания нового созыва, прошедший по партийным спискам (версия ОблИзбиркома)

Архангельское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Новиков Александр Владимирович (общая часть, номер в списке 1) Кулаков Владимир Павлович (общая часть, номер в списке 3) Таскаев Леонид Львович (региональная часть 6, номер в списке 1) Микляев Александр Константинович (региональная часть 9, номер в списке 1) Токмаков Михаил Владимирович (региональная часть 10, номер в списке 1)

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области

Епифанова Ольга Николаевна (общая часть, номер в списке 1) Алефиренко Светлана Витальевна (региональная часть 3, номер в списке 1) Седунова Татьяна Николаевна (региональная часть 20, номер в списке 1)

Архангельское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Орлов Игорь Анатольевич (общая часть, номер в списке 1) Фортыгин Виталий Сергеевич (общая часть, номер в списке 2) Власова Светлана Евгеньевна (общая часть, номер в списке 3) Петросян Ваге Самвелович (региональная часть 14, номер в списке 1) Новожилов Виктор Феодосьевич (региональная часть 17, номер в списке 1) Климов Борис Владимирович (региональная часть 19, номер в списке 1) Кононова Людмила Павловна (региональная часть 20, номер в списке 1) Малышев Андрей Васильевич (региональная часть 21, номер в списке 1) Берденников Андрей Николаевич (региональная часть 24, номер в списке 2)

Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Жириновский Владимир Вольфович (общая часть, номер в списке 1) Арсентьев Игорь Валентинович (общая часть, номер в списке 2) Сергеева Лариса Петровна (общая часть, номер в списке 3) Губанов Георгий Николаевич (региональная часть 9, номер в списке 2) Федорков Александр Олегович (региональная часть 13, номер в списке 2) Калинин Александр Сергеевич (региональная часть 16, номер в списке 1)

Увы, но Владимир Жириновский, Игорь Орлов и Ольга Епифанова вряд ли будут у нас законотворить в этом созыве… их места займут идущие следом.



