Что услышала Архангельская область в обращении Путина к нации? От "Единой России" до "Вольного дела"

Самое обсуждаемо событие уходящей недели – обращение к нации президента Путина по поводу пенсионной реформы. Все его ждали, все обсуждали, на что-то надеялись.

Единороссы, кстати, не исключении. Ведь именно они оказались крайними под самые осенние выборы, когда из Москвы пришёл строгий приказ – утверждать и одобрять на местах. Как поведёт себя пенсионер, самый дисциплинированный избиратель, но при этом самый активный член гражданского общества? Даже удивительно – люди давно вышли на пенсию и при этом выходят на акции протеста. А это, по-моему, из той же серии, как они своих непутёвых отпрысков до старости последних подкармливают. Вот и сейчас готовы намертво стоять, чтобы детинушки пораньше на заслуженный отдых выходили.

«Вот приедет барин, барин нас рассудит», наше вечное некрасовское. Если судить по постам в соцсетях, народ в основном ждал, что президент отменит реформу к Бениной маме – «как жили, так и будем жить» - только прибавки к пенсиям оставит. Из каких внутренних резервов деньги возьмутся, народу наплевать… он же простой.

Мне же казалось, что глава государства, зная, что он последняя инстанция надежды, даст серьёзные послабления практически по всем позициям, но от основной канвы не отступится. Иначе по логике надо всё правительство, всех разработчиков реформы отправлять в отставку как непрофессионалов, провокаторов и врагов народа. На тоже самая надеялась и партия власти. Особенно на местах.

Из интервью агентству REGNUM видного архангельского единоросса депутата Александра Дятлова: Мы, со своей стороны, ещё в июле от имени сторонников партии «Единая Россия» в Архангельской области направили свои предложения, а частности о необходимости сохранить текущий пенсионный возраст для жителей арктических регионов.

И вот прозвучало. В курсе, наверное, как они наперегонки кидаются комментировать любое подобное обращение Путина, какой шквал аплодисментов? А тут осторожная тишина, комментируют только те, кому молчать по должности не положено.

И я их понимаю. Потому что… нет, не в шоке, в недоумении. С моей точки зрения политтехнолога, Владимир Владимирович с таким рейтингом народного доверия мог просто проникновенно сказать – потерпите, ситуация в экономике сложная, вот подпрыгнем-перепрыгнем Америку, всё обратно вернём. Народ вздохнёт и стиснет зубы, терпеть не впервой.

Однако в четверг нам долго объясняли, почему нельзя вводить прогрессивный налог. Я сам против него, ещё не избавился от мечты когда-нибудь стать миллионером (долларовым), но тут вопрос тактики. Тем более не понял, почему нельзя тряхнуть нефтегазовый сектор (потому что сам не нефтяник). А уж насчёт переучивания людей предпенсионного возраста на более востребованные специальности… на какие – разносчиков пиццы? Или курсы квалификации дворников в конкуренцию таджикам… так это только московско-питерская проблема.

Что касается наших, архангельских заморочек. Лично я не услышал от президента, что сохранится пенсионный возраст всем северянам, разговор шёл только о коренных малочисленных народах Севера. Поморам он теперь точно не светит, на них не рассчитывали. Да и как докажешь свою принадлежность к тому или другому этносу без пятого пункта в паспорте?

Да, было сказано о сохранении региональных льгот. Но обращался с этим президент не к федеральному правительству, а к губернаторам. Что, по моему мнению, ясно говорит – всё из местных бюджетов. Догадываетесь, каков будет ответ на местах?

С другой стороны, если удовлетворить запросы всех и каждого, зачем вообще было затевать реформу? Чтобы развеять эти сомнения, я обратился к участникам «Вольного дела» - что они услышали в обращении президента.

Вот что:

Илья Азовский (Эхо севера)

Я что ожидал услышать, то и услышал. Единственное, что я жду и жду с нетерпением это нескольких показательных порок. посадок, разоблачений. Того, что в народе называется ПОРЕВО.

Правительство все сделало бездарно, оно даже правильно и красиво объявить не смогло. Беспомощный и тупой сброд.

Путин, как обычно, красава - расчесал грамотно. Убедительно. Особенно цифры ежедневных потребностей в выплате пенсий. Шок. 6 млрд в день! После этого слабо верится в прогресс на 1/6 части суши. Страна на пенсии.

Обнадежило анонсированное Путиным раскулачивание Пенсионного фонда. Я жду, что раскулачивание коснется не только дворцов, но и начальственных клерков Пенсионного фонда, их зарплат и пиар-бюджета Пенсионного фонда. В Архангельске твари башляют телевидению по 300 тысяч в месяц. Это мои деньги.

В целом я Путиным доволен, опять выкрутился. И есть только одно НО, которое мне противно: а почему увеличение пенсионного возраста не коснулось полиции? Чем полицейские больше устают, чем обычные неполицейские граждане, каким местом? Начальственных жоп в полицейских управах сотни тысяч. И почему-то их не коснулось. Страдать так всему народу. Или полиция с армией уже не народ?

Николай Прокофьев (Архсвобода)

Все понятно... На пенсию будете выходить позже, так как жить стали слишком долго. (В.В. Путин) А, в принципе, я еще накануне позорного Пенсионного блеяния Вождя написал в «телеге», что именно скажет по Пенсионной реформе ВВП. Ни вашим, ни нашим. Ни рыба, ни мясо... Он это и сказал. Жаль, что я угадал...

Андрей Рудалев (Беломорканал)

Путин пошел на амбразуру. Ну да, об этом уже написал Дед (Э. Лимонов). Надо ли было это? Не уверен. Президент показал свои волевые человеческие качества, он взял ответственность на себя. Общество это оценило или нет. Все ждали игры, но игры не произошло.

Надо ли все это было делать Путину? Сложный вопрос. С одной стороны, он - практически монах, достиг высоких степеней просветления и во многом отрешился от мира. С другой, в его тени и под крылом привыкли пастись ватаги упырей, которые продолжают дербанить страну, как и в девяностые. Вот бы где провести дезинфекцию, вместо этого президент создал вновь им тень, а может быть надо было расстрельные тройки? Нет?

Сравнил ведь он девяностые с военными годами. Сколько людей порешили и изничтожили, демографический провал... И что с того? Кто за это ответил? Ах и ох, репрессии не наш метод, поэтому ответят самые незащищенные, тем более что у нас капитализм: давайте, выворачивайте карманы, если хотите дожить до старости! И вывернут, а на местах помогут.

Вот и губернатор Орлов стал наизготовку с верными "слугами народа". Готовы самолично людям карманы выворачивать. Ответственные товарищи... Но хотелось от президента услышать о справедливости. В России люди готовы на многое ради справедливости, но даже намека на нее не показали. Хотелось бы услышать о том, что такое хорошо и что плохо, почему это "плохо" под кожей у нас сидит и кровь сосет, а настоящие люди на передовой гибнут. О многом хотелось услышать.

Но то, что мы хотим услышать, надо самим во весь голос произносить, иначе будут нашептывать упыри, которые прячутся в тени и делают свои подкожные дела. В Архангельской области они сейчас забегали и усиками заводили. Не дихлофосом их приструнили, а выборы почуяли, значит, еще поживут. Как всегда...

Видите, вроде бы из одной Ассоциации, а так по-разному слышим. К ЛОРу, что ли, сходить всем коллективом.

Леонид Черток