Девушки и... хоккеист. Дежавю в 6-ом одномандатном округе Архангельска

в 6-м одномандатном округе на выборах в областное Собрание привлекла моё внимание первая тройка фаворитов (фаворитов хотя бы по известности). Это Надежда Виноградова, идущая от коммунистов, представитель «Единой России» Игорь Гапанович и Елена Горяшина от «Родины».

Смотрим их достоинства.

Виноградову поддерживает Антонина Драчёва, независимый кандидат и депутат-старожил, которая в этой каденции решила завязать с законотворчеством. Сама Надежда от КПРФ только баллотируется, но вне партии, и отличается самостоятельностью (что в суждениях, что в поведении).

Неожиданное для многих выдвижение Гапы, как одномандатника (с партийным списком понятно, Москва требует разбавить монолитные ряды чиновников и бизнесменов мастерами культуры и спорта), может объясняться только одним - он та фигура, которая имеет шансы прижать активную Виноградову к бортику.

Ну, а Елена свет Николаевна (участница нашего «Вольного дела») способна вызвать неплохую бурю в соцсетях, где она имеет почти 9 тысяч постоянных подписчиков, без всяких выборов ежедневно мочит всех направо и налево.

И у меня от такого расклада возникает дежавю. Конкретно с июнем 2000-го.

Такие же выборы в областное Собрание. По тому же 6-му округу Архангельска идёт Александр Иванов («Петрович»). Вроде и не оппозиция в смысле политики, не либерал и не коммунист, но критиковал областную власть в целом и отдельно по пунктам где только можно.

И не нашли против него тогда другого тяжеловеса, как Владимира Янко. Ни разу не политика или функционера, зато главного тренера золотого состава «Водника». Симпатягу, шутника и плэйбоя.

Кандидат В.В. Янко

Любит плавать далеко…

И с лядями он на Кипре

Разбирается легко! (наша предвыборная частушка)

Мы были одной из первых команд московских политтехнологов, приглашённых в регион для работы на одного конкретного кандидата. Дело зело затратное… но уж очень хотелось свалить несговорчивого «Петровича».

У Янко был неубиенный аргумент в свою пользу – «если меня изберёте, то я гарантированно ещё на 4 года остаюсь в Архангельске, и никакой подмосковный «Зоркий» меня не переманит». И он бы сработал на Сульфате, в Маймаксе… наверное, на Варавино-Фактории тоже. Но только не в интеллигентском 6-м округе областной столицы. Пусть он сейчас и вобрал в себя часть 7-го, но вряд ли от этого контингент поменялся.

А третьим там шёл Александр Новиков, который по-коммунистически проклинал и преступный буржуазный режим, и компрадорскую местную власть, впрочем, выше этого места не поднялся даже со своим ядерным электоратом, прошёл по списку.

Вот смотрю я на сегодняшний натюрморт и вопрошаю к региональному политсовету ЕР – братцы, вы всё забыли? Это те же грабли… они второй раз бьют по лбу ещё больнее!

Леонид Черток