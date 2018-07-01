Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Девушки и... хоккеист. Дежавю в 6-ом одномандатном округе Архангельска

в 6-м одномандатном округе на выборах в областное Собрание привлекла моё внимание первая тройка фаворитов (фаворитов хотя бы по известности). Это Надежда Виноградова, идущая от коммунистов, представитель «Единой России» Игорь Гапанович и Елена Горяшина от «Родины».

Смотрим их достоинства.

Виноградову поддерживает Антонина Драчёва, независимый кандидат и депутат-старожил, которая в этой каденции решила завязать с законотворчеством. Сама Надежда от КПРФ только баллотируется, но вне партии, и отличается самостоятельностью (что в суждениях, что в поведении).

Неожиданное для многих выдвижение Гапы, как одномандатника (с партийным списком понятно, Москва требует разбавить монолитные ряды чиновников и бизнесменов мастерами культуры и спорта), может объясняться только одним - он та фигура, которая имеет шансы прижать активную Виноградову к бортику.

Ну, а Елена свет Николаевна (участница нашего «Вольного дела») способна вызвать неплохую бурю в соцсетях, где она имеет почти 9 тысяч постоянных подписчиков, без всяких выборов ежедневно мочит всех направо и налево.

И у меня от такого расклада возникает дежавю. Конкретно с июнем 2000-го.

Такие же выборы в областное Собрание. По тому же 6-му округу Архангельска идёт Александр Иванов («Петрович»). Вроде и не оппозиция в смысле политики, не либерал и не коммунист, но критиковал областную власть в целом и отдельно по пунктам где только можно.

И не нашли против него тогда другого тяжеловеса, как Владимира Янко. Ни разу не политика или функционера, зато главного тренера золотого состава «Водника». Симпатягу, шутника и плэйбоя.

Кандидат В.В. Янко

Любит плавать далеко…

И с лядями он на Кипре

Разбирается легко! (наша предвыборная частушка)

Мы были одной из первых команд московских политтехнологов, приглашённых в регион для работы на одного конкретного кандидата. Дело зело затратное… но уж очень хотелось свалить несговорчивого «Петровича».

У Янко был неубиенный аргумент в свою пользу – «если меня изберёте, то я гарантированно ещё на 4 года остаюсь в Архангельске, и никакой подмосковный «Зоркий» меня не переманит». И он бы сработал на Сульфате, в Маймаксе… наверное, на Варавино-Фактории тоже. Но только не в интеллигентском 6-м округе областной столицы. Пусть он сейчас и вобрал в себя часть 7-го, но вряд ли от этого контингент поменялся.

А третьим там шёл Александр Новиков, который по-коммунистически проклинал и преступный буржуазный режим, и компрадорскую местную власть, впрочем, выше этого места не поднялся даже со своим ядерным электоратом, прошёл по списку.

Вот смотрю я на сегодняшний натюрморт и вопрошаю к региональному политсовету ЕР – братцы, вы всё забыли? Это те же грабли… они второй раз бьют по лбу ещё больнее!

Леонид Черток

25 август 08:58 | : Горячая тема / Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (205)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20