Архангельская область: Кандидаты-гномики, перевертыши, секрет волшебного пенделя... и прочая предвыборная шелуха

До выборов ровно три недели.

По телевизору идут дебаты. Как обычно, в самое несмотрибельное время – то в начале рабочего дня, то во время ужина и сериалов.

Те, кому удаётся включить телевизор в нужное время, говорят об убожестве кандидатов. Алексей Морозов, журналист-некрополист (последнее важно): Это просто атас. Такого убожества давно не встречал, причем, практически во всех партиях. Уровень мышления - ПТУ или спецшкола (имеется в виду не английская, а для умственно отсталых). Но ведь рассуждают о вечных материях. Сразу вспоминается профессор Преображенский: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Так вот, лучше не петь, когда не умеешь, и лучше молчать, когда нечего сказать, кроме глупости... Мельчает "архангельская политика", - кандидаты-гномики рвутся к власти.

Коллега Морозов вообще один из самых интересных наблюдателей в этом избирательном сезоне. Неясно, в каком качестве он появляется на страницах муниципальной газеты «Архангельск – город воинской славы», то ли сотрудник на зарплате, то ли внештатник на гонораре. Но в своих аналитических статьях мочит всех, единороссам тоже достаётся. Причём остро, иронично, всё-таки перо профессионального драматурга – «люди-невидимки», их в Яндексе не найти; у одних в декларациях миллионы, у других одни нули; все против миграции из региона, но конкретных идей выдвигается немного.

Неужели на партию власти действительно снизошла демократия (о чём говорит и партийный разлад в семье госдумовского депутата Палкина, уже раз сто обсуждённый и осуждённый)?! Всё-таки нет, скорее, недосмотр местных пиарщиков от «Единой», в первую очередь, Удалкина (запутался поморский Труффальдино в обслуживаемых персонах).

Но это столичные разборки… а что в глубинке?

В 23-м одномандатном округе, объединяющем Шенкурский и Няндомский районы, интрига сохраняется. По моим сведениям, кандидат Холодов, променявший «Единую Россию» на «Родину», заметно нервничает. Что вполне очевидно – за плечами у местного агрария два созыва, а в активе одна сплошная говорильня и обещания.

Основная схватка, как предсказывают наблюдатели, развернётся между Иваном Новиковым («Едина Россия») и Игорем Арсентьевым (ЛДПР). Они даже внешне немного похожи… не говоря уже о харизме – примерно одинаковый возраст, оба молодые амбициозные политики, строящие собственную партийную карьеру.

А теперь о различиях. Иван, хоть и местный, но шенкурский, няндомский электорат побольше числом будет. Чиновник областной администрации из особо приближённых, можно сказать, что получил волшебный пендаль доверия от самого губернатора. Последнее означает административный ресурс… вот только как эффективно его использовать в условиях протестной глубинки, где ещё в советские времена мужики мечтали подпалить избу председателя сельсовета от нелюбви к любой власти, кроме царской?

Вокруг Игоря тоже ходят слухи, что к нему в помощь понаехали московские политтехнологи по приказу, чуть ли, не самого Жириновского. Слухи-то они слухи… но прибавляют веса молодому, но уже опытному деятелю партии, избиравшемуся в 2016-м в Госдуму, а год назад чуть выигравшему довыборы в облСобрание как раз по Няндомскому району.

То есть, результат кампании пока неочевиден.

И в Онеге весело (22-й одномандатный округ). Напомню, там в схватку за приз в виде депутатского мандата вступили мини-олигарх местного масштаба Эдуард Володенков и зам. председателя онежского районного Собрания Михаил Завьялов. (Есть там и третий, Анатолий Кожин, вроде бы единоросс, но выбравший в этом политическом сезоне «Родину»… из обидчивых. Вроде человек известный… бывший замгубернатора периода Ефремова, бывший кандидат в мэры областной столицы периода Нилова, бывший спикер АрхГорДумы периода Донского и прочее… но везде бывший и для Онеги он никто. То есть, и обсуждать нечего).

Здесь драматургическая завязка сюжета в том, что первый кандидат ещё недавно выступал под сине-жёлтыми знамёнами ЛДПР… а потом взял и перекрасился в единоросса, посчитал, что так надёжней. Завьялов же был и остаётся верен идеалам Владимира Вольфовича.

Излишне напоминать о подозрительности российской глубинки к любым богатеньким, это вам не Москва. Мотивация простая, но действенная – как так, мы все здесь третий хрен без соли доедаем, а у этого клешня омара изо рта торчит! А еще в России исторически не любят хитрованов, тем более, политических перевёртышей.

Основной же минус партийного выбора Володенкова - это злая память Онежского района о депутатах от «Единой России». Был Савкин, криминальный профбосс… сел по целому набору уголовных статей. Был Назаров, в мае прошлого года обыгравший, кстати, именно Володенкова. Этот просто исчез - не появился ни на одной из сессий, удостоверение не получил, ни в один комитет не заявился. Видимо, производство пива не отпускала человека исполнить долг перед избирателями… слов нет, пивоварение (а также розлив, маркетинг и продажа) – штука увлекательная и затягивающая… но… короче, нет человека, нет и интересов избирателей. Нарисовался где-то в Приморском крае, говорят, посмеивается.

Скажете – единичные случаи, не повезло Онеге? Я-то соглашусь… а вот местный избиратель вполне справедливо решит попробовать выбрать кандидата от оппозиционной партии. Вдруг такой не исчезнет и не сядет (тьфу-тьфу-тьфу).

Вы просили хлеба и зрелищ? Получите, по крайней мере, последнее…

Леонид Черток