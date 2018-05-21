Олег Лавров: «В ЛДПР предателям обратного хода нет!». Что вы не услышали на пресс-завтраке с депутатом Госдумы

Так жёстко заместитель председателя госдумовского Комитета по культуре и куратор Архангельской области от фракции ЛДПР Олег Лавров ответил на вопрос главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока, сможет ли Ростислав Васильев вернуться в партию, когда осознает и

одумается.

Напомним, что депутат АрхГорДумы от либерал-демократов Васильев на этих выборах неожиданно для многих выдвинул свою кандидатуру от коммунистов, объяснив это тем, что якобы ЛДПР поддерживает увеличение пенсионного возраста. Что опровергнуто лично лидером партии Владимиром Жириновским.

Вопрос был задан дистанционно в рамках вчерашнего пресс-завтрака с депутатом Госдумы, на котором также обсуждались проблемы складирования на территории региона подмосковного мусора (ЛДПР резко против, федеральный политсовет держит ситуацию на контроле), пенсионная реформа, а также желание самого Орлова через три года баллотироваться в Государственную Думу от Архангельской области.

Вопросы от Леонида Чертока и ответы Олега Лаврова:

- На губернаторских выборах 2015 года представитель ЛДПР Ольга Осицына заняла почетное 2 место. Собирается ли партия выдвигать своего в 2020-м и кого (если не секрет)?

- Сейчас еще рано об этом говорить. Придет время – выдвинем кандидата, достойных людей в партии хватает.

- На кого делает ставку ЛДПР в своей предвыборной агитации - на жителей крупных городов или на глубинку (разница чаяний и менталитетов)?

- Мы не делаем различий между городом и деревней, для нас люди везде люди. Хотя, конечно, менталитеты разные. В городах легче работать, там избиратель проживает компактно в многоэтажных домах. Зато в глубинке электорат более активен и не манкирует своим конституционным правом избирать себе власть.

- Будет ли ЛДПР с кем-нибудь блокироваться в новой каденции Облсобрания и ГорДумы?

- Нет. ЛДПР вполне самостоятельная партия со своим видением и сторонниками, и не собирается брать на буксир ни политических карликов, ни партии неудачников, растерявших в последние годы всю электоральную поддержку.