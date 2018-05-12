Не мёртвый сезон. Как Ирина Чиркова партийным разрушительством занималась

А ещё говорят, что лето – мёртвый политический сезон. Только не в этом году…

Два события этого лета – долгожданный Чемпионат мира по футболу, впервые проводившийся в России, и повышение пенсионного возраста. Первый со знаком плюс, второе с жирным-прежирным минусом, одно должно компенсировать другое.

С футболом всё ясно, никто ни чаял – ни гадал, что наша сборная дойдёт до четвертьфинала, а иностранные болельщики будут славить русское гостеприимство и клясть своих домашних пропагандистов, предрекавших им всякие ужасы, от тараканов в гостиницах до групповых изнасилований русскими скинхедами. Вчера наши футболисты были… членистоногими (очень мягко выразился), сегодня они герои, статус страны взлетел вверх, как когда-то Гагарин.

С повышением пенсионного возраста лично мне было ясно несколько лет назад – деваться некуда, иначе кирдык всей пенсионной системе. И это несложно понять любому… если бы в эти самые годы самые ответственные лица не успокаивали народ – ничего такого не будет, по крайней мере, в период их правления.

Общество тоже разделилось. Меньшая его часть (автор статьи в неё входит) не понимает, чем можно заниматься минимум до 70 лет, как не работать. Впрочем, так высказываются в основном люди творческих профессий, всё-таки, вести телевизионные передачи или снимать фильмы не совсем то же самое, что рубить уголёк в шахте или сидеть за штурвалом комбайна по 18 часов во время жатвы. И тут лично мне только остаётся признать – в жизни повезло с работой, которая никогда не тягость. Но сколько нас таких… статистика утверждает, что не больше 15-20%, опять мы страшно далеки от народа. Это при советской власти было принято работать за идею и ради построения коммунизма даже уборщицам общественных туалетов. Сегодня смело можно говорить – работаем для того, чтобы жить (а кому-то - чтобы выжить). Вот и говорят…

Позиции на политическом уровне сразу разделились. Партия власти («Единая Россия») выступает единым фронтом ЗА (против, разве что, записная придурь типа депутата Госдумы от Крыма Поклонской, но, подозреваю, это продуманный ход для дискредитации протестного движения). Оппозиция решительно ПРОТИВ (причём вся, и ручная, типа СР, и внесистемная уровня ПАРНАСа). На ангажированном властью Центральном телевидении вообще анекдот – на развлекательных ток-шоу за работу до гробовой доски агитируют 90-летние врачи… кто хочет к таким попасть под нож?

Самое время думской оппозиции объединиться и дать решительный бой главному политическому конкуренту. Тем более что в этом случае за неё народ, а рейтинг ЕР на глазах падает. С таким предложением и раньше выступал лидер ЛДПР (представляю, как корёжило от одной этой мысли Жириновского… но дело превыше всего). Миронов с Зюгановым делали вид, что не слышат (или не понимают, что вполне вероятно).

В этот раз вроде бы оживился вождь эсеров - «Верно все говорите. Мы таким путем идем, — сказал Миронов на пресс-конференции по итогам работы Госдумы в весеннюю сессию, отвечая на вопрос журналиста. — Я уже более полугода работаю над этим и думаю, что осенью мы закончим работу по созданию мощной новой партии», – сообщил Миронов в ответ на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который призвал к объединению оппозиции в одну партию.

Однако через несколько дней он же стал отнекиваться от сказанного (наверное, в Кремле одёрнули, что ломает привычный ход спектакля), заявлять, что его неправильно интерпретировали (однако на журналистов, допустивших такое, в суд не подаёт). Для меня лично не сюрприз, что ещё было ждать от лидера партии, созданной из ничего как левая прокладка в помощь «Единой России» на основе опарафинившейся крайним национализмом партии «Родина». Кто может коротко и ясно охарактеризовать идеологическое направление эсеров? Вот и я теряюсь… да и стоит ли.

Короче, объединение оппозиции сверху осталось в разряде благих намерений, а ведь это был шанс для справедливороссов выжить на парламентском уровне хоть в каком-то качестве. У ЛДПР в этом смысле всё в порядке – оттеснив коммунистов, она вторая политическая сила в стране со статусом старейшей оппозиционной партии. Но на местах кое-кто не упустил возможности вякнуть…

У нас (в Архангельской области) – это Ирина Чиркова, отсидевшая год с небольшим депутатом Гордумы областной столицы. А до этого… о, сия дама прославилась на федеральном уровне, войдя в список самых нерадивых российских парламентариев в Госдуме 6 созыва (то рожала, то кормила, то просто прогуливала). На Охотный ряд она попала по нечаянно освободившемуся мандату ЛДПР (подробности опускаю, все и так знают), когда же её укорили за безделье, начала обвинять партию… в патриархате и неуважении к женскому интересному положению. В итоге, ещё заседая в Госдуме и проживая на московской депутатской жилплощади, подала заявку на участие в праймериз «Единой России» (которую до этого чихвостила на чём свет стоит, как и положено лдпровки), где её, правда, тормознули на начальном этапе («вы безусловно симпатичная девушка… но это уже слишком»).

И тут подвернулась «Справедливая России», в рядах которой из-за её кандидатуры начался раздрай с выходом самых активных членов. Чем так Чиркова понравилась Епифановой лично для меня такая же загадка, как и чем последняя так нравится Миронову, что он для торговой дамы жертвует постом вице-спикера, единственная стоящая вещь в политическом арсенале фракции эсеров. Незаурядная внешность, бойкость на язычок, финансовая составляющая… теряюсь в догадках.

Да, Ирина не проходит в Госдуму (Ольга, кстати, тоже с трудом протискивается обходными путями через пересчёт голосов в Приднестровье), но архангельская Гордума ей покоряется на довыборах. Однако мало посидела, впереди новая избирательная кампания. С чего-то надо начинать… вот она и решила…

На страничке Ирины Чирковой в социальной сети ВКонтакте появляется отповедь ЛДПР и лично Владимиру Вольфовичу. Мол, и партия псевдооппозиционная, и участие в президентских выборах клоунское, и здание под Институт Жириновского в Москве не по чину, всё в одну кучу. А главное, что обожаемый дамами Миронов категорически отверг саму мысль о слиянии с ЛДПР.

Типичная мелкая мстя… «Слон и моська», почти по Крылову.

Рискну предположить, что и Епифанова благосклонно отнеслась к этому посту. Потому что для неё и Чирковой подобное слияние означает окончательный уход из политики, в новой объединённой партии им просто не найдётся место. Вряд ли стоит надеяться, что голос Миронова там будет решающим… ну, по факту. Да и за ним самим ходит слава, что своих соратников он разменивает без особых терзаний, всё зависит от политической (и не только) конъюнктуры.

Вот и тявкают наши… левретки, радуются продлению политической жизни. Надолго ли…

Однако тема слияния российской оппозиции намного более объёмная, чем этот местечковый лай. А посему…

…продолжение следует.

Леонид Черток